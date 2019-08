Britto García: La actitud de Washington de constantes amenazas es un desquite por la pérdida de su hegemonía mundial

Luis Britto García

7 agosto 2019 - Como “una declaratoria absoluta de falla en la política mantenida por Estados Unidos en contra de Venezuela hasta ahora”, calificó el intelectual revolucionario Luis Britto García la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump de bloquear por completo la economía nacional y congelar los activos estatales en EEUU.



“La declaración de Trump de que se propone derrocar al gobierno de Venezuela demuestra que la oposición carece de la fuerza necesitaría para conquistar el poder por vías legítimas -enfatizó-. EEUU sabe que no hay manera de poner a su servicio al gobierno de Nicolás Maduro”.



Señaló Britto García que la actitud de Washington de constantes amenazas y bravatas es un desquite por la pérdida de su hegemonía mundial. “Con el perdón de quien pueda sentirse aludido, EEUU está como en un momento de menopausia, ya no es la primera potencia económica del mundo, puesto que perdió con China; Rusia tiene armamentos mejor desarrollados, y todo eso lo compensa la sociedad estadounidense con alguien que representa una rabieta, como Trump, quien se pasa es tiempo lanzando amenazas, desafíos, descalificaciones, lo cual se agudiza con la cercanía de un proceso electoral. Probablemente esas actitudes no sean sino triquiñuelas electorales de Trump para hacerle creer a sus votantes que EEUU va a recuperar su posición hegemónica destruyendo a un país democrático”.



El escritor, quien también es abogado especialista en temas internacionales, precisó que en su desafuero, Trump ha anunciado sanciones o amenazas de tales contra China, que es ya la mayor potencia económica del planeta. “¿A quién se le ocurre intentar sancionar a un coloso de esa magnitud?”, dijo.



Britto García recalcó que es impropio hablar de sanciones porque no se trata de un castigo legítimo aplicado por una autoridad apropiada a alguien que ha cometido un delito. “En la relación de EEUU con Venezuela lo que hay son agresiones y latrocinios, porque si yo le arrebato un celular a alguien en la calle y echo a correr, no voy a decir luego que lo sancioné. Son casos de bandolerismo”, puntualizó.



Añadió que es necesario esperar para conocer las reacciones de las demás naciones. En el pasado, acciones coercitivas como estas se han dejado pasar con consecuencias sumamente graves, como ocurrió en el caso de Irak. “Lo que puede preguntarse el mundo es quien será el próximo país agredido por EEUU, un imperio que trata de remediar su precaria situación destruyendo a otros países”, subrayó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 222 veces.

La fuente original de este documento es:

laiguana.tv (https://www.laiguana.tv/articulos/534955-britto-garcia-eeuu-sanciones-embargo-menopausia/)