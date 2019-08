(VIDEO) Presidente Maduro: "Venezuela es víctima de una brutal y criminal agresión multidimensional"

6 agosto 2019 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que el gobierno de Estados Unidos junto al gobierno británico han robado más de 1.400 millones de dólares de Venezuela en reservas de oro como parte de las acciones unilaterales y coercitivas que buscan asfixiar la economía nacional.El Jefe del Estado, en entrevista con el periodista Max Blumenthal de Grayzone, repudió que la administración Donald Trump ha congelado cuentas por más de 20 mil millones de dólares en bancos de Europa y el mundo, acción que calificó de persecución.Destacó que el gobierno estadounidense ha implementado medidas unilaterales y coercitivas que atentan contra el Banco Central de Venezuela para evitar que los bienes financieros de los países sean transferidos, pagados, exportados, retirados, ni tratados de otra manera.“Han robado más de 1.4 millones de dólares solo en reservas de oro del Banco Central de Venezuela. Usted sabe que los bancos centrales de los países tienen inmunidad especial, es un acuerdo de posguerra. Inmunidad especial para bancos centrales”, recordó.El Mandatario Nacional enfatizó que Venezuela enfrenta este crimen de guerra “con trabajo, creatividad, perseverancia, resistencia. Puedo decirle a la gente de los Estados Unidos que más temprano que tarde venceremos todas estas políticas criminales”.“Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, persigue a Venezuela para que no pueda comprar medicamentos en todo el mundo. Nos persiguen para que no podamos comprar alimentos, suministros, productos básicos, por lo que no podemos comprar nada en todo el mundo”, resaltó.Ante la arremetida criminal contra la nación, el Jefe de Estado aseguró que hay un creciente movimiento de solidaridad y apoyo en el mundo: “Venezuela es víctima de una brutal y criminal agresión multidimensional”.Enfatizó que el pueblo de Estados Unidos debería saber que las acciones ilegales de la administración Trump conforman una guerra, “los expertos lo llaman una guerra no convencional. Es una guerra económica, financiera, comercial”.“Puedo decirle a la gente de los Estados Unidos que con todas las sanciones, la persecución, la agresión, no han podido superar nuestro espíritu de lucha, nuestra dignidad y no podrán hacerlo. Venezuela se pone de pie. Cada vez que nos golpean, nos ponemos de pie con el trabajo, con la producción, con la productividad”, recalcó el Jefe de Estado.Solidaridad mundial con VenezuelaEl presidente Maduro destacó que Venezuela cuenta con una red mundial de solidaridad que crece a medida que EE.UU. violenta más sus medidas ilegales para asfixiar económicamente a la población y propiciar un cambio inconstitucional de Gobierno."Puedo decirle a la gente de los Estados Unidos que con todas las sanciones, la persecución, la agresión, no han podido superar nuestro espíritu de lucha, nuestra dignidad y no podrán hacerlo. Venezuela se pone de pie. Cada vez que nos golpean, nos ponemos de pie con el trabajo, con la producción, con la productividad”, enfatizó.Este lunes el Gobierno de Donald Trump activó una nueva orden ejecutiva contra Venezuela, que pretende imponer un bloqueo total de todos los activos de los entes oficiales del Gobierno Bolivariano que se encuentran en Estados Unidos. La acción busca endurecer el bloqueo económico, financiero y comercial que inició en 2015.