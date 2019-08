Perú: México y Uruguay cancelaron participación en conferencia por Venezuela

6 agosto 2019 - La Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, celebrada en Lima, culminó con la deserción a último momento de las delegaciones de Uruguay y México, informó el canciller peruano Néstor Popolizio.



"México y Uruguay estaban invitados, pero a último momento decidieron no participar, creo que habría que preguntarles a ellos cuáles han sido los motivos para que no participen de la reunión", dijo el canciller anfitrión, Néstor Popolizio, en el acto que clausuró la cita.



La conferencia internacional fue convocada por Perú para analizar una salida a lo que Lima considera "una ruptura del régimen democrático" en Venezuela.



En la reunión, en la que estaba anunciada la participación de 59 países de los cinco continentes, no estaba previsto que estuvieran presentes representantes del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ni del autodenominado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó.



Sin embargo, a la conferencia asistió sorpresivamente el representante de Guaidó para el Grupo de Lima, Julio Borges.



Ese hecho habría ocasionado malestar en delegaciones presentes o motivado su retiro.



El canciller peruano explicó las circunstancias de la presencia de Borges en una cita organizada, supuestamente, sin presencia del oficialismo ni la oposición venezolana.



"En la conferencia (...) no ha habido representantes de Venezuela, ni del presidente encargado Guaidó ni de (Nicolás) Maduro, la primera reunión que hemos hecho en la mañana era una reunión previa a la conferencia, y a la cual se convocó a todos los países que apoyan a Guaidó, y en esos países que apoyan a Guaidó no estaban Uruguay y México", explicó Popolizio.



El canciller peruano indicó que Borges efectivamente participó en una "reunión previa", a la que asistieron todas las delegaciones presentes, pero que en la Conferencia Internacional que le siguió de inmediato no hubo presencia venezolana.



Rusia, China, Turquía y Cuba fueron países a los que se invitó, pero que declinaron asistir.



La Cancillería rusa anunció en su momento que no iba a participar de la conferencia al dudar que sea correcto "un enfoque que prevé discusiones sobre los 'problemas de democracia' en Venezuela sin la participación de los mismos venezolanos, representados por el Gobierno de (Nicolás) Maduro y otras fuerzas políticas".



Por su parte, en las palabras de cierre de la cita internacional, Popolizio indicó que desde Lima se invitó a los países mencionados porque se consideró "importante que ellos sean parte de la solución y no de la profundización del problema", aunque enfatizó que la decisión final de ir "es de cada uno de los países".



Respecto al bloqueo anunciado por EEUU contra Venezuela, el canciller afirmó que los países asistentes no han tomado ninguna represalia efectiva contra el Gobierno de Maduro, y que "se ha tomado debida nota" de la medida de Washington como un "método para presionar" al país caribeño.



Dentro de las conclusiones de la conferencia se señaló que "la realización de elecciones en Venezuela es el punto de inicio para la solución de la crisis que atraviesa", así como se rechazó cualquier medida que no pase por el diálogo y la resolución pacífica.



A la cita de Lima acudieron las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EEUU, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y San Cristóbal y Nieves.



Asimismo, otras delegaciones presentes fueron las de Australia, Vaticano, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.



La Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Andina de Fomento) también participaron de la cita.

