(VIDEO) Sergei Ryabkov: Debemos protegernos de los abusos políticos y financieros del sistema bancario estadounidense

21 julio 2019 - El viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov, exhortó este domingo a los países miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) a protegerse de los abusos políticos y financieros del sistema bancario estadounidense, así como disminuir la dependencia económica y a apostar a ser multipolares con respecto a las monedas.Sergei Ryabkov denunció que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado métodos contra Venezuela similares a los que ha aplicado en otros países donde han querido un cambio de régimen, donde asfixiado a las naciones mediante medidas coercitivas enormes, “estas limitaciones impiden el desarrollo normal de los países mientras la asistencia en la necesidad debería ser para aliviar la situación en vez de eso pasa lo opuesto”.Insistió que la política estadounidense de confiscar activos y cualquier tipo de recursos que se hallen en los bancos occidentales, “es una política deliberada para provocar una crisis para lograr un cambio de régimen, eliminar líderes elegidos legítimamente y sustituir por sus elegidos”.Por lo que aseguró que Estados Unidos viola los principios de derecho internacional, y cuestionó a lo que ellos llaman ‘orden mundial’ “es muy extraño tiene doble estándares, es un lenguaje elaborado que ha sido establecido por ellos”.El viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia realizó un llamado a EE.UU. y a los países alineados a los intereses estadounidenses a respetar los derechos de cada nación de ser los dueños de su destino y respetar su soberanía.Resaltó la necesidad de que las naciones se defiendan de las prácticas ilegitimas de sus adversarios “utilizando todos los medios políticos legales disponibles, deberíamos mostrar más solidaridad entre nosotros y coordinarnos más”.“Somos un grupo de amigos del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, quién más que nosotros para defender los principios básicos del funcionamiento internacional, nosotros somos lo que debemos crear nuestras propias agendas y no permitir que nadie no las imponga”, puntualizó el representante ruso.