Países del MNOAL alzan la voz en contra medidas coercitivas de EEUU

21 julio 2019 - Durante la clausura de la reunión de Coordinación del Buró Ministerial del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), los integrantes del movimiento alzaron su voz este domingo en rechazo a las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) en contra de los pueblos soberanos del mundo.



Desde el Hotel Alba. ubicado en Caracas, los representantes de 120 delegaciones consideraron importante comenzar a tomar acciones ante las agresiones estadounidenses, haciendo uso del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU).



Además consideraron importante impulsar eventos como la reunión del MNOAL, que sirvan como espacio de denuncia y de solidaridad con los afectados por las medidas unilaterales de EEUU.



El ministro de Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong, valoró la reunión como un hito importante. Recordó que el MNOAL y la ONU centran sus principios en el respeto a la soberanía, integridad territorial y el derecho internacional.



En concordancia a estos ideales, Ri Yong condenó las medidas coercitivas del Gobierno de EEUU contra los miembros del movimiento, porque constituyen una violación de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas.



El canciller de Palestina, Riyad Al-Maliki, llamó al movimiento a enfrentar la agresión estadounidense. "Hacemos frente al desafió o aceptamos la voluntad de Estados Unidos, o pagamos el precio. Estamos hablando de las sanciones que está imponiendo Estados Unidos de manera unilateral", reclamó.



Al-Maliki valoró de forma positiva el sistema de la ONU y la protección que brinda a los países integrantes. Sin embargo, denunció que EEUU se mueve de forma unilateral y así viola el sistema de protección.



Exhortó al MNOAL a tomar acciones contra las medidas de EEUU y replicar reuniones como la ocurrida este fin de semana en Caracas.



De igual forma, el representante de Siria, Khalil Bitar, también rechazó las medidas coercitivas de EEUU. "Mi país rechaza las medidas coercitivas, unilaterales contra países del movimiento, incluyendo Venezuela, Irán, Corea del Norte, Zimbabwe, Cuba, y mi país", expresó.



Ante la agresión estadounidense, el ministro de Irán, Mohammad Javad Zarif, hizo un llamamiento a los países del mundo a estar unidos y a luchar contra las medidas que violan el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras importantes resoluciones.



"(Vamos a) eliminar cualquier noción de terrorismo económico de EEUU (…) porque si no todos vamos a ser víctimas del acoso internacional. Tenemos que unirnos para que no nos venzan», dijo Zarif.



De la misma forma, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov, llamó a los países del MNOAL a defenderse del abuso de EEUU , a usar todos los medios legales disponibles.



"Nosotros hacemos un llamado a los Estados Unidos, y los países que piensan como ellos, a respetar el derecho de cada nación a ser dueños de su destino y respetar su soberanía", añadió.



Otras delegaciones como Yemen, Zimbabwe y Sierra Leona expresaron su disposición de defender el derecho internacional ante el uso de medidas coercitivas, tomadas como una manera de someter a los pueblos soberanos.



Solidaridad con Venezuela



Los países del MNOAL también dieron muestra de solidaridad con Venezuela, víctima de las medidas estadounidenses.



"En Sudáfrica estamos preocupados por la insistencia de la presión internacional contra la República Bolivariana de Venezuela. Condenamos, en los términos más fuertes, esta injerencia en Venezuela porque constituye una violación a los principios del derecho internacional, respecto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos", dijo el viceministro de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, Alvin Botes.



Botes condenó el bloqueo financiero que sufre Venezuela producto de las medidas unilaterales del presidente estadounidense, Donald Trump.



La representante de China, Liu Yuqin, también expresó respaldo con Venezuela ante las agresiones de EEUU y sus amenazas de guerra.



"China respalda a Venezuela a defender su soberanía y nos oponemos a cualquier intervención extranjera, apoyamos el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana", dijo en referencia del diálogo que impulsa el Gobierno Nacional como una forma de dirimir la diferencias entre los distintos sectores políticos venezolanos.



Asimismo las delegaciones de Cuba, Nicaragua, Turquía, Suriname y otras exigieron respeto a la soberanía de Venezuela



Para culminar el encuentro, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, agradeció la visita y solidaridad de las 120 delegaciones con el país y recordó la importancia del MNOAL como ente rector de la autodeterminación de los pueblos.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)