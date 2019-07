EEUU no otorgará estatus de protección temporal a venezolanos

17 julio 2019 - Estados Unidos no incluirá a Venezuela dentro de la lista de países a cuyos ciudadanos se les ampara con el estatus de protección temporal (TPS); así lo informaron los senadores demócratas Dick Durbin y Bob Menéndez en un comunicado donde responden ante la resolución de la administración de Trump."El presidente Trump no puede tener ambas cosas. No puede advertir a los estadounidenses que Venezuela es tan peligroso que deberían evitar viajar allí y luego darse la vuelta y decirles a los venezolanos en los Estados Unidos que están obligados a regresar. Es hora de que el Congreso sea coherente y humano y anule esta política indignante de Trump", expresaron en el texto publicado este martes 16 de julio.Aseguraron que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comunicó en una carta que no designará a Venezuela para el estado de protección temporal.“El gobierno de Estados Unidos sigue monitoreando la situación en Venezuela. Adicionalmente, podría haber otras medidas de alivio migratorio disponibles para los venezolanos afectados por las actuales condiciones en su país”, respondió el director en funciones del Uscis, Ken Cucinelli, en la misiva con fecha de 11 de julio.En marzo, Durbin y Menéndez lideraron un grupo bipartidista de 24 senadores que envió una carta a Trump pidiendo designar a Venezuela para el TPS con el fin de que "los ciudadanos venezolanos que actualmente están presentes en los Estados Unidos no se vean obligados a regresar a su país en este tiempo peligroso", señalaron en la nota de prensa.Destacaron que un mes antes, estos congresistas, en compañía de los senadores Marco Rubio, Patrick Leahy y Cory Booker, "introdujeron la Ley de Estado de Protección Temporal de Venezuela de 2019, un proyecto de ley para otorgar inmediatamente el TPS para los venezolanos elegibles que huyen de las condiciones extremas en su país de origen y para fortalecer los sistemas de migración en los países que rodean a Venezuela".