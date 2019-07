Irán: Incautación de navío por Londres no quedará sin respuesta

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohamad Hosein Baqeri. Credito: HispanTV

9 julio 2019 - Un alto mando militar persa advierte que la reciente incautación de un petrolero con crudo iraní en Gibraltar por el Reino Unido “no quedará sin respuesta”.



“La detención del navío, cargado de crudo iraní, no quedará sin respuesta, y en el momento y lugar adecuados se tendrá en cuenta la respuesta a esta despreciable medida”, ha asegurado este martes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohamad Hosein Baqeri.



El Reino Unido capturó el pasado 4 de julio el superpetrolero Grace 1, cargado con crudo iraní, bajo la acusación de que el navío transportaba petróleo a Siria violando, supuestamente, las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) en este sentido.



Sin embargo, la República Islámica de Irán ha rechazado la acusación y asegurado que el puerto que Londres señala como el punto de destino de la embarcación en cuestión no tiene la capacidad de recibir semejante superpetrolero.



Teherán ha tildado de “piratería marítima” la incautación del buque por el Reino Unido y reclamado su inmediata puesta en libertad.



Al desarrollar el tema, el general Baqeri ha señalado que la medida se llevó a cabo en base a “acusaciones vanas” y en “aguas internacionales”.



El oficial iraní de alto rango ha dicho, además, que la detención del aludido navío se realizó a petición de Estados Unidos y respondió a la decisión “directa, clara y valiente” de las Fuerzas Armadas de Irán de derribar una aeronave no tripulada (dron) espía estadounidense el pasado 20 de junio que se había adentrado, sin contar con la debida autorización para ello, en el espacio aéreo persa.



Baqeri ha asegurado que “la República Islámica de Irán actualmente cuenta con la autoridad necesaria en los campos naval, misilístico y defensa aérea, hecho que ha supuesto un desafío para una de las fortalezas del enemigo, que es la capacidad aérea y misilística”. “El enemigo no ha logrado sus objetivos y ha sido tan humillado que realmente no sabe cómo comportarse”, ha agregado.



La República Islámica, ha proseguido el general Baqeri, no quiere entrar en guerra con ningún país, pero tampoco teme un conflicto. “Las Fuerzas Armadas de Irán están dispuestas a apretar el gatillo contra cualquier enemigo que quiera agredir su territorio”, ha advertido.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 389 veces.

La fuente original de este documento es:

HispanTV (https://www.hispantv.com/noticias/defensa/432706/iran-reino-unido-petrolero-gibraltar)