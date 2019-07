Rusia advierte a EEUU acerca de “líneas rojas” que no debería cruzar en Venezuela

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

4 julio 2019 - Rusia advirtió al Gobierno de Estados Unidos (EEUU), acerca de las líneas rojas que no debería traspasar en Venezuela, según declaró el viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov.



“Hemos marcado líneas rojas a los estadounidenses, entre ellas, lo inadmisible que sería una injerencia armada”, dijo Riabkov al periódico Izvestia.



El vicecanciller de Rusia tiene en su agenda viajar a Venezuela a mediados de julio, según lo adelantó el embajador del país sudamericano en Moscú, Carlos Faría.



Riabkov remarcó que no se tolerará que Washington imponga al pueblo venezolano un modelo que ya ha sido predeterminado con la colusión política, reseñó Sputnik.



Además, Riabkov señaló que “la política responsable del presidente legítimo venezolano, Nicolás Maduro, su intención de dialogar, las consultas con las facciones opositoras, la implicación de distintos actores, entre ellos del Grupo Internacional de Contacto y de países como Rusia, China y Turquía, aumentan las expectativas de que los estadounidenses tengan un enfoque más prudente y equilibrado”.



“Creo que podemos avanzar en la dirección correcta con los esfuerzos comunes de todos los socios sensatos, aunque no subestimaría los riesgos de un nuevo agravamiento de la situación”, indicó Riabkov.



Remarcó que “la historia demuestra que Estados Unidos en algunos casos no se detiene ante nada, ignorando las advertencias e incluso la decencia y ni hablar de sus compromisos legales internacionales“.