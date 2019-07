Evo Morales: "Designar a Guaidó como presidente significa regresar a los tiempos de la colonia"

4 julio 2019 - Designar al diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó mandatario encargado de Venezuela, como presidente "es como en los tiempos de la colonia, el virrey", declaró el presidente de Bolivia, Evo Morales



En una entrevista con Sputnik el presidente boliviano afirmó que no hay soluciones para el pueblo venezolano en el desconocimiento al gobierno de Maduro.



Subrayó que no es EEUU o la OEA quienes deben reconocer a Guiado, sino su pueblo.



"Cualquier pueblo tiene que reconocer a Guiado, si quieren ser reconocidos por sus autoridades. Pero como no reconocen todo le salió mal al imperio norteamericano", dijo.



Entonces, enfatizó, "todos debemos apostar para que se restablezca el trabajo conjunto, porque en el desconocimiento al gobierno de Maduro no hay soluciones para el pueblo".



Morales reiteró que la única salida a la crisis venezolana es el diálogo.



El 23 de enero el Gobierno de Estados Unidos declaró que desconocía el mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en su lugar reconoció al opositor Juan Guaidó quien se autoproclamó aquel día como presidente encargado del país.

