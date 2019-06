Líder de Irán califica de “engaño” la oferta de diálogo de EEUU

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, se reúne con responsables del Poder Judicial, 26 de junio de 2019.

26 junio 2019 - El Líder de Irán califica de “engaño” la oferta de diálogo de EE.UU. y advierte de que Washington busca desarmar y debilitar al pueblo iraní.



“Estados Unidos no se atreve a acercarse a la nación iraní por temor a su poder, por lo que recurre al diálogo para apoderarse de esta arma y luego hacer lo que quiera con nuestro pueblo”, ha alertado este miércoles el ayatolá Seyed Ali Jamenei.



En un encuentro con responsables del Poder Judicial de Irán, el Líder de la Revolución Islámica ha denunciado la campaña de extorsión lanzada por EE.UU. contra Irán, y señalado que si Washington ofrece diálogo a Irán es por no haber logrado su objetivo mediante presiones.



El ayatolá Jamenei se ha burlado de una reciente afirmación del presidente de EE.UU., Donald Trump, según la cual Washington “haría a Irán grande otra vez” si Teherán acepta sentarse a la mesa de diálogo.



“Por supuesto que este pueblo (el iraní) avanzará, pero sin ustedes y siempre y cuando no se nos acerquen”, ha subrayado el Líder iraní dirigiéndose a las autoridades estadounidenses.



En su discurso, el ayatolá Jamenei ha tachado de “crueles” los embargos impuestos por EE.UU. a Irán, pero ha destacado que los enemigos del país no han logrado poner de rodillas a la nación persa en 40 años, ni siquiera con “sanciones”.



Ha arremetido contra el Gobierno estadounidense por su campaña de insultos y acusaciones infundadas contra el pueblo iraní, mientras que él mismo ha sido la causa de muchas guerras, del derramamiento de sangre de personas inocentes y del saqueo de pueblos a lo largo de la historia.



No obstante, ha aseverado, las acusaciones y los insultos de Washington no obligarán a la nación iraní a retractarse en sus posturas y valores revolucionarios.



Líder hace estas declaraciones días después de que EE.UU. impusiera nuevos embargos, que en esta ocasión lo han afectado a él mismo, a su oficina y a algunos altos mandos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.



La Administración estadounidense también tiene previsto imponer “sanciones” al ministro persa de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, a quien considera arquitecto del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 (entonces formado por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania), del que Washington salió en mayo del año pasado.

