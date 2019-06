(VIDEO) 3 declaraciones engañosas de Iván Duque sobre Venezuela

25 junio 2019 - El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que el presidente colombiano Iván Duque promueve un golpe de Estado en Venezuela.



El presidente de Colombia, Iván Duque, dio una entrevista a un medio español en el que promueve un golpe militar en Venezuela, mientras que en su país es blanco de críticas por sus políticas sobre derechos humanos. Estas son tres de las frases más engañosas de la entrevista:



"Colombia ha demostrado al mundo, cuando muchos apelan a la xenofobia, a la discriminación o a la satanización de los migrantes, que se puede tener una política de inmigración fraterna y ordenada".



En 2018, durante la campaña presidencial de Iván Duque, circularon polémicas vallas con su imagen y la frase "No quiero vivir como venezolano". El Centro Democrático negó que las vallas fuesen suyas, pero estas continuaban propagándose en el país. ¿Se multiplicaron solas?



Nunca se aclaró quién puso las vallas, pero sí quién usó a Venezuela como eje de campaña. Tras ganar, Duque ha ejecutado una política de ataque contra Venezuela al apoyar el intervencionismo de Estados Unidos y sentar las bases para agresiones a través de la frontera en común.



Las cifras apuntan a que la segregación en Colombia parece una política de Estado. Distintas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado el exterminio de líderes sociales y la inacción del Estado para evitarlo.



Alrededor de 700 líderes sociales han sido asesinados en el segundo país más desigual de América Latina desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las extintas FARC-EP en 2016.



"Las fuerzas militares de Venezuela están totalmente fracturadas porque un número creciente quiere situarse en el lado correcto de la Historia, al lado del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional".



En Venezuela hubo un intento de golpe de Estado el pasado 30 de abril, que fue neutralizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El jefe del Ejército, Vladimir Padrino López, rechazó la agresión y expresó lealtad al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la institucionalidad del país.



Representantes del gobierno estadounidense, que impulsan el lobby contra Venezuela, han reconocido que ese golpe no prosperó porque la oposición no logra ningún tipo de influencia sobre la fuerza armada.



"Más que una solución militar de carácter extranjero, hoy lo que se necesita es afianzar la ruptura entre las propias fuerzas militares en Venezuela".



Duque promueve un golpe militar interno en Venezuela, pero también una intervención extranjera. Ha tocado todas las puertas. El pasado 23 de febrero el mandatario colombiano fue cómplice de Estados Unidos y la oposición para ingresar por la frontera la supuesta ayuda humanitaria de la USAID, que en realidad eran camiones con material bélico para impulsar la desestabilización en Venezuela.



El gobierno venezolano ha denunciado, además, los intentos de ingresar paramilitares colombianos al país para promover la violencia opositora.



Las declaraciones belicistas de Duque se hacen en un contexto de polémica interna por pruebas que vinculan a su gobierno con el reimpulso de falsos positivos y la promoción de militares de dudosa reputación.



Según informes de organizaciones que, incluso, son de derecha, hay al menos nueve generales promovidos sobre los que pesan evidencias de ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate.

