Rusia envía flotilla naval a Cuba y también llegará a Venezuela

La fragata rusa Almirante Gorshkov Credito: AFP

24-06-19.-Un destacamento naval ruso, encabezado por la fragata Almirante Gorshkov, llegó este lunes 24 de junio a La Habana en momentos de alta tensión entre Cuba, Estados Unidos y Venezuela, reseñó la agencia AFP.



La flotilla, que arribó al Puerto de La Habana, está integrada además por el buque logístico Elbrus y el remolcador de rescate Nikolai Chiker, constató un periodista de la AFP.



Al entrar al canal de la Bahía de La Habana, la fragata Almirante Groshkov, que pertenece a la más nueva generación de barcos de guerra rusos, disparó salvas de bienvenida, que fueron respondidas desde la fortaleza colonial de San Carlos de la Cabaña.



Según un escueto comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que no incluyó el motivo de la visita, los guardiamarinas rusos visitarán la Marina de Guerra cubana.



La fragata, de 135 metros de largo y 15 de ancho, atracó en la terminal de cruceros del puerto de La Habana, que despidió hace 10 días al último crucero de Estados Unidos, tras las nuevas restricciones contra la isla anunciadas por el gobierno de Donald Trump.



Estados Unidos, que aplica desde 1962 un bloqueo económico contra Cuba, ha endurecido sus sanciones contra la isla desde la llegada al poder de Trump en 2017, borrando el acercamiento que propició su antecesor, Barack Obama.



El acercamiento entre Cuba y Rusia, antiguos aliados de la Guerra Fría, no es nuevo, pero se consolida al ritmo de las sanciones que Washington aplica contra la isla, acusada de apoyar militarmente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, otro aliado de Moscú.



Según medios rusos, el destacamento naval también tiene previsto visitar Venezuela.