Dos semanas después Abrams asegura ahora que el audio de la oposición y declaraciones de Mike Pompeo son “falsas”

23 junio 2019 - El encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, señaló e que el gobierno estadounidense no se encuentra decepcionado de la oposición venezolana y que el audio que circula con las presuntas declaraciones de Mike Pompeo sobre el bando político son” falsas”. El desmentido llega dos semanas después de que Pompeo lo hizo público.



"Es falso el audio de Mike Pompeo, porque cuando estamos hablando de una oposición demócrata es evidente que no van a haber acuerdos sobre temas políticos difíciles, es todo lo contrario al partido comunista de Cuba que hay solo una opinión. Me alegra que haya debate entre los partidos de oposición, porque están discutiendo cuestiones muy importante sobre el futuro de Venezuela, no estamos decepcionados", indicó Abrams en una entrevista para EVTV.



Señaló que ante un escenario de elecciones presidenciales, estaría de acuerdo con la participación de Nicolás Maduro, pero fuera del poder como lo ejerce actualmente.



Recordó que el gobierno de Donald Trump aspira la salida del oficialismo del poder de manera pacífica, sin descartar todas las opciones como un movimiento militar.



“Hay que preguntar qué pasaron con los misiles rusos, el papel de los terroristas... nadie sabe lo que pasará luego. Aún así, apostamos siempre por una salida pacífica en Venezuela”, acotó Abrams en la entrevista.



El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, admitió que “el dilema” de EE.UU. de mantener unida a la oposición venezolana “resultó ser diabólicamente difícil”, según un audio obtenido por el diario The Washington Post.



Pompeo expresó también que mantener la cohesión opositora es un problema para él desde el día en que se convirtió en director de la CIA refirió, días atrás, la agencia RT.



De acuerdo al rotativo estadounidense, el funcionario confesó que en la oposición de Venezuela hay “más de cuarenta personas” que se creen “legítimas” sucesoras del presidente Nicolás Maduro, en un hipotético escenario de salida del poder del mandatario venezolano.



“En el momento en que Maduro se vaya, todos levantarán la mano y dirán: Llévame, soy el próximo presidente de Venezuela”, dijo Pompeo.