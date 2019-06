Washington Post: EEUU lanzó ataques cibernéticos contra Irán

Miembros del Comando Cibernético de Estados Unidos. Credito: HispanTV

22 junio 2019 - Medios de comunicación estadounidenses afirman que EE.UU. lanzó el jueves un ataque cibernético contra varios sistemas informáticos iraníes.



La supuesta operación, llevada a cabo por el Comando Cibernético de Estados Unidos, habría sido ordenada por el presidente Donald Trump y planeada durante varias semanas o incluso meses, tal y como informaron el sábado los diarios locales The Washington Post y The New York Times.



Los ciberataques, según las fuentes, habrían sido dirigidos contra un grupo de inteligencia vinculado con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, la fuerza armada que Washington acusa, sin prueba alguna, de atacar a mediados de este mes a dos buques cisterna en el mar de Omán.



Teherán, a su vez, rechazó categóricamente tener relación alguna con el suceso y afirmó que detrás del incidente estuvo Washington, que busca “generar inseguridad en las vías navegables para impulsar sus propios intereses” y provocar la “iranofobia”.



Los medios estadounidenses indicaron que los ciberataques planeados por el Departamento de Defensa de EE.UU. (Pentágono) fueron una respuesta a los recientes incidentes en el mar de Omán.



Los mismos medios detallaron de que una serie de sistemas informáticos de la República Islámica habría sido golpeado, en especial, aquellos que se cree que fueron utilizados por el grupo de inteligencia que ayudó, según Washington, a planificar los ataques a los petroleros.



Los informes señalaron que los sistemas que controlan los lanzamientos de misiles iraníes también se habrían visto afectados por el ataque estadounidense.



Sin embargo, las autoridades de Irán no han confirmado por el momento la información que tampoco proporciona pruebas al respecto.



El sábado, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. advirtió de que Irán ha aumentado sus actividades cibernéticas contra industrias vitales del país norteamericano, en particular energéticas y agencias gubernamentales, y que tiene el potencial de interrumpir o destruir sus sistemas.



No obstante, Irán denuncia los ataques cibernéticos por parte de EE.UU. en su contra. La semana pasada, Irán informó del desmantelamiento de una gran red de espionaje cibernético de Estados Unidos con la ayuda de muchos países amigos.



La Inteligencia iraní ha dicho reiteradas veces que evalúa continuamente las amenazas cibernéticas de EE.UU., y que ha tomado medidas defensivas seguras ante ellas.

