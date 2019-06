Presidente Maduro: Venezuela hará posible modelo socialista de libertad para enfrentar colonialismo de Europa y EEUU

En el siglo 21, refirió que la Unión Europea de la mano de su vocera principal, Federica Moguerini, pretende seguir dominando a las naciones independientes liberadas por Bolívar.

19 junio 2019 - “En Venezuela vamos a abrirle el camino a un nuevo modelo de sociedad que es el Socialismo Bolivariano, el Socialismo cristiano y humanista”, auguró este miércoles el presidente Constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros.



Dijo que la sociedad actual, capitalista y dominante, es heredera de una historia de 1.500 años de colonialismo, impulsado desde Europa y luego EE.UU., advirtió desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde celebró con la juventud venezolana los dos años de la Misión Chamba Juvenil..



“La cultura elitesca del poder en Europa es procolonialista. Que nadie se ofenda, no estoy diciendo que es el pueblo, sino la tradición del poder en Europa la que es procolonialista”.



Refirió que durante más de un milenio los países capitalistas europeos colonizaron Asia, África y luego a América. En el siglo 21, refirió que la Unión Europea de la mano de su vocera principal, Federica Moguerini, pretende seguir dominando a las naciones independientes liberadas por Bolívar.



“Y sometieron y esclavizaron a los pueblos del mundo. Y hoy su élite europea, la Moguerini cuando habla de Venezuela, lo hace con los criterios colonialistas”, reclamó el Presidente Maduro.



“Nos siguen viendo como las colonias, como las Indias. Es la verdad, así disimulen y sonrían y hablen de democracia. Mentira, ellos no creen en nada de eso”.



Recordó además que EE.UU., desde su guerra de independencia colonial de Gran Bretaña en el siglo 18, comenzó a surgir como una de las más fieles herederas del imperialismo británico y continuadora de ese modelo de sociedad colonialista.



“Quiere decir que el mundo dominante occidental de EE.UU. y Eupopa tiene una visión para la dominación de los pueblos y nosotros tenemos otra visión de pueblos libres, luchando por su propio modelo”.



Dijo que la guerra de Bolívar y nuestros próceres hace 200 años, cambiaron ese escenario terrible de la esclavitud colonial y ahora la tarea es luchar por una sociedad distinta para el futuro.



Anunció que por el bicentenario de la Batalla de Boyacá, registrada el 7 de agosto de 1819, Venezuela hará una gran celebración por la victoria antiimperialista del Libertador Simón Bolívar que liberó a Colombia del yugo español.



“Conmemoraremos los 200 años de la Batalla de Boyacá y vamos a celebrar por todo lo alto a nivel cívico-militar la victoria de Bolívar para liberar a la Nueva Granada”.



Insistió en la juventud venezolana a reflexionar y seguir luchando por una sociedad libre, que supere a la capitalista que ha dominado con el colonialismo, la esclavitud, la dominación y la desigualdad social.



“En Venezuela hay una Revolución, una evolución al cuadrado y por eso nos atacan y no quieren que se consolide el modelo alternativo del mundo para una nueva sociedad mundial. Y será nuestra tarea seguir modelando una nueva sociedad de hombres y mujeres libres, empoderando al pueblo y eso solo lo puede hacer la juventud”.

