Piedad Córdoba condena intensificación de bloqueo económico de EEUU contra Cuba

14 junio 2019 - Como un acto criminal y un delito de lesa humanidad calificó la exsenadora colombiana Piedad Córdoba la intensificación del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.



“Es una infamia y una ignominia lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump con Cuba porque el pueblo cubano decidió soberanamente su destino, como lo hicieron el de Venezuela y el de Nicaragua”, reseñó Prensa Latina.



La excongresista expresó que ningún país debe atribuirse el derecho de bloquear a otro, de agredirlo, de intentar asfixiarlo por no coincidir con su forma de gobierno porque, si así fuera, muchos en el mundo hubieran optado por bloquear a Estados Unidos por su larga lista de desmanes en todas partes.



Córdoba condenó la activación del Título III de la Ley Helms Burton y la decisión de la actual administración estadounidense de impedir los viajes educativos grupales pueblo a pueblo y prohibir que arriben a la isla aeronaves y embarcaciones como cruceros.



“La humanidad entera debiera levantarse para impedir tanto atropello contra una nación que a lo largo de su historia revolucionaria y, pese al cerco genocida en su contra, no ha hecho otra cosa que derrochar solidaridad con los pueblos del mundo”, enfatizó.



Asimismo, destacó que resulta heroico lo que ha hecho la mayor de las Antillas con tantas puertas cerradas, con tantas presiones y medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos y aun así compartir lo que tiene, no lo que le sobra.

