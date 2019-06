EEUU evalúa más sanciones contra Cuba por cooperación con Venezuela

EEUU estudia bloquear un acuerdo entre Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y Cuba para reducir sus nexos con Venezuela.

12 junio 2019 - El Gobierno estadounidense evalúa la decisión de bloquear un acuerdo entre las Grandes Ligas de béisbol y Cuba, pero condicionó esta medida en reducir la cooperación de la isla con Venezuela, divulgó hoy la organización mediática National Public Radio (NPR).



Según NPR, la misión ejecutiva dejó claro que a cambio de reevaluar su determinación, a la cual se oponen diversas voces, quiere que Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), como otras entidades vinculadas al país antillano, instar a Cuba a disminuir su colaboración con el Gobierno de Venezuela presidido por Nicolás Maduro, reseña Presa Latina.



Hace dos días, el presidente norteamericano, Donald Trump, se reunió a puertas cerradas en la Casa Blanca con el comisionado de la MLB, Rob Manfred, y otros representantes, un encuentro sobre el cual no habían salido detalles a la luz pública.



Washington promueve diferentes acciones para sacar del poder al Presidente venezolano, y desde enero pasado reconoce a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en desacato, quien se auto proclamó presidente en funciones.



Dicha reunión tuvo como objetivo abordar “las preocupaciones” de la liga estadounidense sobre el tráfico humano del cual son víctimas los peloteros cubanos, con riesgos para la vida, en su afán de llegar al béisbol estadounidense de máximo nivel.



La cancelación del pacto entre MLB y la Federación Cubana de Béisbol (FCB) se conoció el pasado 8 de abril. Ese día, el diario The Washington Post y otros medios estadounidenses divulgaron la decisión de dar marcha atrás al mecanismo, firmado el 19 de diciembre último tras casi tres años de negociaciones y valorado como histórico en ambos países.



De acuerdo con la agencia Associated Press, el Departamento del Tesoro expresó a los abogados de la MLB en una carta el 5 de abril que estaba revirtiendo la determinación del anterior Gobierno, de Barack Obama (2009-2017), que permitiría a las Ligas Mayores pagar a la FCB una tarifa de liberación por jugador.



El tema del apoyo de Cuba a Venezuela ha sido empleado en los últimos meses por la administración norteamericana para justificar nuevas restricciones contra la nación vecina, la cual ha reiterado que su solidaridad con Venezuela no es negociable.



La intención de vincular ahora este asunto al béisbol seguramente generará nuevas críticas entre quienes vieron el acuerdo de la isla y la MLB como una oportunidad beneficiosa para ambas partes y un deporte amado en las dos naciones.

