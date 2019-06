Trump anuncia el envío de 1.000 soldados a Polonia y la venta de 32 aviones F-35

Acuerdo de armamentista entre EEUU y Polonia Credito: Agencias

Durante una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca con su homólogo polaco, Andrzej Duda, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado este miércoles que enviará 1.000 soldados adicionales a Polonia.



Polonia "proporcionará bases e infraestructura para respaldar la presencia militar de alrededor de 1.000 soldados estadounidenses", adelantó Trump, precisando que Varsovia "construirá estos proyectos sin costo para EE.UU.".



"El Gobierno polaco pagará por esto", reiteró el mandatario, antes de dar las gracias a Duda y al pueblo de Polonia "por su colabooración para promover nuestra seguridad común".



En declaraciones previas a la prensa, Trump sugirió este miércoles la posibilidad de enviar al país europeo unos 2.000 soldados estadounidenses, aunque matizó que serían trasladados desde Alemania "u otro lugar", de manera que no habría envíos adicionales de tropas a Europa.



Las autoridades polacas han instado a la Administración estadounidense durante meses a enviar más fuerzas militares al país, e incluso plantearon la idea de llamar 'Fort Trump' a una eventual nueva base.



"Bueno, eso depende de ellos. No tengo nada que ver con su nombre", señaló Trump este miércoles al ser preguntado sobre el nombre de la instalación donde se estacionarían las tropas estadounidenses. "Pueden nombrarla como quieran", añadió.

Más de 30 cazas F-35 encargados



El mandatario norteamericano también ha anunciado que Polonia ha encargado más de 30 cazas furtivos F-35 de EE.UU., acuerdo que fue evocado este miércoles con el sobrevuelo de uno de estos aviones sobre la Casa Blanca mientras Trump, Duda y sus esposas observaban.



Tras el sobrevuelo, Trump enfatizó que el "vanguardista" F-35 está "considerado como el mejor avión de combate del mundo". "Aplaudo al presidente Duda por sus esfuerzos para fortalecer y modernizar las defensas de Polonia", agregó.



Varsovia y Washington han estado discutiendo la posibilidad de intensificar la presencia militar estadounidense en territorio polaco desde el año pasado. En mayo de 2018, Polonia ofreció pagar 2.000 millones de dólares por alojar de manera permanente una división militar estadounidense en su territorio. Posteriormente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que su país contempla "muy seriamente" esa opción.



Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú señaló que esos planes son "contraproducentes y no contribuyen a la estabilidad y el fortalecimiento de la seguridad regional". "Nos vemos obligados a tomar medidas de represalia y debemos estar preparados para neutralizar las posibles amenazas militares en todas las direcciones", enfatizó Shoigú.



Actualmente, aproximadamente 3.500 militares estadounidenses están desplegados de forma rotatoria en Polonia. Además, en el país está desplegado un batallón multinacional de la OTAN con un total de aproximadamente 1.000 soldados.