Padre Numa Molina testificó ante el Papa Francisco sobre el bloqueo en Venezuela

En el encuentro que se produjo en la plaza de San Pedro del Vaticano, Italia.

11 junio 2019 - El padre Numa Molina testificó ante el Papa Francisco sobre los daños causados al pueblo venezolano por el bloqueo que promueve el Gobierno de Estados Unidos contra el país, durante un encuentro que se produjo en la plaza de San Pedro del Vaticano, Italia.



Tras atender la invitación de la Universidad “La Sapienza” de Roma, por parte del profesor Luciano Vasapollo, delegado del rector para las relaciones con la Universidad de Roma, América Latina y el Caribe, el padre Numa participó en algunas actividades educativas y de investigación en esa casa de estudios y también se reunió con el Papa Francisco, reseña el portal L’Antidiplomatico.



“Nos reunimos con el secretario de Estado y brevemente con el Papa para testificar que la información sobre Venezuela a menudo es falsa y que la población sufre por las privaciones resultantes de las sanciones y por las infamias que circulan desde fuera del país.



No por las dificultades derivadas de una dictadura: en nuestro país, en cambio, hay una fuerte democracia participativa”, expresó el sacerdote.



“Estoy comprometido en una misión en la que represento al pueblo venezolano, es decir, a los humildes y no a un sector político. Mi deber como religioso es decir lo que este pueblo no puede decir, porque la prensa occidental, que está vinculada al poder imperialista, distorsiona y falsifica la verdad”, indicó el padre Numa Molina en una entrevista con el periódico católico FarodiRoma.



Sobre las fuerzas que actúan dentro y fuera de la crisis venezolana, el Padre Numa enfatizó que “la dictadura es la del imperio que nos ataca por todos los medios, porque no renunciamos a nuestra independencia”.



“Actúo como el portavoz del pueblo venezolano y, por lo tanto, del Gobierno legítimamente electo. Es mi deber hacerlo como miembro de la Iglesia Católica y de la opción por los pobres”, resumió Molina.



Además, se reunió con el presidente de la Cruz Roja Internacional, Francesco Rocca, y con los gerentes de Unicef.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 503 veces.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/padre-numa-molina-testifico-ante-el-papa-francisco-danos-ocasionados-a-venezuela-por-bloqueo-de-eeuu/)