Diosdado Cabello: decir la verdad de Venezuela es fundamental

8 junio 2019 - Cualquier información que diga la verdad de Venezuela es fundamental en estos momentos, porque la verdad, cuando es bien empleada, es un instrumento muy certero, expresó en La Habana Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de ese país suramericano, antes de finalizar su visita en Cuba.



"Una de las maneras en que esperamos la verdad salga a relucir es cuando lleguen personas a visitarnos, vean lo que está ocurriendo y den sus testimonios" comentó a Sputnik el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al referirse al próximo XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo, a efectuarse en Caracas del 25 al 28 de julio.



En una conferencia de prensa efectuada la noche del viernes en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, pocos minutos antes de partir de regreso a su país, Cabello conversó con la prensa nacional y extranjera acreditada en Cuba, donde denunció las campañas emprendidas contra el Gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro, las que calificó de "calumniosas y manipuladas" por EEUU.



"Los voceros del Gobierno de EEUU —subrayó Cabello— ya han anunciado lo que está ocurriendo en Venezuela, y orquestaron una gran campaña manifestando mentiras contra nuestro país, diciendo cosas de las más absurdas que se pueda imaginar alguien, manejadas y movidas por intereses particulares".



A una pregunta de Sputnik, el dirigente bolivariano recordó los incidentes ocurridos en la frontera entre Venezuela y Colombia el pasado 23 de febrero, cuando se intentó hacer pasar una supuesta ayuda humanitaria de EEUU, pero que —destacó Cabello— era parte de una manipulación política para agredir a Venezuela.



"A los grandes medios no les ha quedado otra cosa que comenzar a decir la verdad. El 23 de febrero sobre Venezuela se montó una campaña mundial de invasión, fueron hasta presidentes de otros países (Chile y Colombia) a la frontera con Venezuela, esperando el momento de la invasión", enfatizó el presidente de la ANC.

Insistió que más de 1.400 medios de comunicación "estaban del lado de Colombia para dar la primicia de la invasión a Venezuela, hasta que al final, a algunos medios que no son precisamente amigos, no les quedó otra cosa que decir la verdad de lo que ocurrió".



"Es una guerra contra nosotros —dijo—, y una guerra que nuestro pueblo no solo ha soportado, nuestro pueblo ha combatido, y a estas alturas podemos decir que nuestro pueblo está venciendo".



En otro momento de la conferencia de prensa, Cabello criticó las acciones políticas de la oposición venezolana, la que "vive su peor momento político en los últimos 20 años; sin criterio y fragmentada", censuró las posiciones de muchos opositores al gobierno bolivariano que —apuntó— solo conciben la política "como una manera de apropiarse de las riquezas del país y de entregarla al mejor postor", e incluso han llegado a pedir una intervención militar de EEUU contra Venezuela.



También criticó la actitud de algunos gobiernos como Canadá y los países que integran el Grupo de Lima, quienes solo buscan –opinó– la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, cumpliendo indicaciones de la Casa Blanca.



Insistió que cualquier gestión mediadora de la crisis política que vive Venezuela, "debe partir del reconocimiento a la libertad, independencia y soberanía de la nación suramericana, cuyos problemas serán solucionados en paz entre los venezolanos, sin injerencias externas".



Comentó que antes de partir a su país, sostuvo un amistoso encuentro con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel; el general Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; y José Ramón Machado Ventura, segundo secretario de esa organización política, con quienes debatió acerca del próximo XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo a efectuarse en Venezuela.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 404 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201906081087557113-diosdado-cabello-decir-la-verdad-de-venezuela-es-fundamental/)