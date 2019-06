Canciller Arreaza: Las élites dominantes no son las que determinan las voluntades de los pueblos

6 junio 2019 - Durante la instalación del I Encuentro de Gobiernos Locales y Democracia Participativa, que se realiza en Caracas desde el 5 hasta el 9 de junio, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, manifestó este miércoles que las élites dominantes no son las que determinan las voluntades de los pueblos, y un ejemplo de ello es la cantidad de países que participan en el evento.



«Las élites dominantes no son las que determinan las voluntades de los pueblos, en Venezuela el pueblo lleva 20 años en el poder desde el 2 de febrero de 1999 cuando el presidente Hugo Chávez entró en Miraflores lo convirtió en la casa del pueblo y de ahí no lo han podido sacar», indicó durante una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión (VTV)



Las declaraciones las hizo luego de señalar que en el encuentro participan autoridades de Perú y Argentina pese a que sus gobiernos intervienen en el Grupo de Lima, instancia que se opone a la libertad y democracia de la nación venezolana.



Asimismo, Arreaza comparó el encuentro con el que realizan en algunos países de Europa, el cual catalogó como el «contraencuentro» porque tiene un fin distinto al que se realiza este miércoles en el país.



«Esos encuentros que se hacen en Europa son para garantizar que esos niveles de gobierno estén controlados por las élites dominantes económicas y para impedir que el pueblo tenga el poder. Este es el contraencuentro de eso, este encuentro es precisamente para mejorar nuestro nivel de confianza en el pueblo y se empodere en el proceso de los gobiernos», recalcó.



Además, explicó que el objetivo del evento es compartir la experiencia de la democracia participativa y protagónica que existe en el país, pero a su vez tomar como ejemplo el proceso de los otros países para hacerla más eficiente.



«Tenemos una experiencia en Venezuela que queremos compartir, desde lo comunitario hasta lo tecnológico, puesto al servicio del pueblo para hacerlo mas eficiente. Queremos entonces recalcar que toda América es nuestra patria, pero están ustedes en la Venezuela que ha sido sujeto de ataques y agresiones», precisó.



«A pesar del asedio de Estados Unidos queremos compartir experiencias y construir esa red que nos permita existir y construir gobiernos locales. populares, progresistas, los que creemos en el pueblo para regirse en la nueva democracia participativa y protagónica», aseveró.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)