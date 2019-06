“No estamos creando bases, ni llevando tropas a Venezuela. Solo honramos contratos”, dice Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin Credito: Archivo

06-06-19.-El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero “debe honrar “sus obligaciones contractuales” con el país andino en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente, reseñó la agencia Efe.



“No estamos creando ninguna base, ni llevando tropas allí. Nunca sucedió. Solo honramos nuestros contratos“, señaló Putin durante una entrevista con los máximos responsables de las principales agencias mundiales de noticias, entre ellos el presidente de la Agencia Efe, Fernando Garea.



“Hemos vendido armas a Venezuela antes, recientemente no hemos vendido. Según los contratos, tenemos que honrar nuestras obligaciones y nuestros expertos siempre lo han hecho”, recalcó el mandatario ruso, quien admitió que es posible que parte del personal ruso haya abandonado ya el país latinoamericano.



“Es muy probable que nuestros especialistas, pero no solo los militares, sino también los industriales, hayan terminado algunas labores allí”, dijo Putin.



“Algunos se han marchado ya, algunos igual ya han vuelto”, añadió, para recalcar que Rusia ha “cumplido y seguiremos cumpliendo nuestras obligaciones contractuales en el ámbito técnico y militar”.



La presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en EEUU y otros socios, y Washington llegó a pedir a Moscú que retire a estas personas del país andino.



El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró recientemente en un mensaje de la red social Twitter que Rusia había informado a Washington de la retirada de “la mayoría de su personal de Venezuela”, si bien el Kremlin aseguró que no transmitió ningún mensaje oficial en este sentido a la Administración estadounidense.



Putin señaló también que Rusia está en contra de la injerencia en los asuntos internos de Venezuela.



“Estamos en contra de la intervención en asuntos políticos de otros países, consideramos que eso lleva a consecuencias graves, por no decir trágicas, y el caso de países como Libia e Irak es el mayor ejemplo de ello. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, recalcó.



“Eso es bien sabido. Y es evidente hay que armarse de paciencia . Se puede trabajar con quien uno quiera, con la oposición, el Gobierno, pero no se puede intervenir en los asuntos internos. Y menos aún tomar medidas sancionadoras porque, como regla, sufren millones de personas comunes y corrientes que no tienen relación alguna con el poder”, consideró.



También sufre la economía mundial, además de la venezolana, que ha reducido a la mitad la producción de petróleo en los últimos años, dijo Putin.



“Si tenemos en cuenta el estado en el que viven millones de personas que residen en Venezuela, entonces (surge la pregunta) ¿contra quién están luchando? ¿Contra (el presidente, Nicolás) Maduro, o contra la población? Por eso nosotros no aprobamos, y condenamos, esas acciones. Más aún una intervención militar. Eso es una catástrofe”, enfatizó.



Aseguró al respecto que, por la información que maneja, “incluso entre los aliados de EEUU nadie apoya una injerencia militar”, “ni siquiera los vecinos de Venezuela que están en contra de Maduro”.



Estos países “están en favor de un proceso político”, sostuvo.