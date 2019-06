Lavrov pone en duda la capacitación de asesores de Trump en falso caso de la retirada de expertos rusos de Venezuela

El canciller de Rusia cuestiona la capacitación de los asesores de Trump después de que este asegurara la retirada de los expertos militares rusos de Venezuela.



A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el lunes haber recibido la confirmación de Rusia de que había retirado a la mayoría de sus especialistas militares de Venezuela.



“Nosotros no comunicamos (nada) a nadie (…) Esto me genera dudas sobre la calidad de los asesores que pusieron esa información sobre la mesa del presidente de EE.UU.”, ha señalado este martes al respecto el canciller ruso, Serguéi Lavrov.



El tuit del inquilino de la Casa Blanca vio la luz un día después de que el rotativo estadounidense The Wall Street Journal informara, citando una fuente anónima cercana al Ministerio ruso de Defensa, que Rostec, uno de los mayores productores de armas, aviones, helicópteros y otros equipos militares del mundo, había disminuido su plantilla en Venezuela, de 1000 a unas pocas decenas de personas, debido a la incapacidad de Caracas para pagar sus cuentas.



Casi de inmediato, Rostec desmintió el artículo aclarando que las cifras dadas por el diario en cuestión respecto a la presencia de empleados de la corporación rusa en suelo venezolano habían sido exageradas considerablemente.



Lavrov, quien aseveró haberse sorprendido al leer el mensaje de Trump, ha sostenido que el mandatario norteamericano seguramente leyó el artículo de The Wall Street Journal antes de publicar su tuit.



Rusia, conforme al titular ruso de Exteriores, nunca ha ocultado que haya expertos rusos trabajando en Venezuela y que estos “forman parte del equipo que se entregó de acuerdo con los contratos legítimos firmados hace muchos años”.



El Gobierno ruso envió dos aviones militares a Venezuela a mediados de marzo para cumplir los contratos técnico-militares rubricados entre los dos países, pero EE.UU. acusa a Moscú de agravar las tensiones en la nación bolivariana con su presencia militar.



Sin embargo, Rusia apunta el dedo acusador hacia las autoridades estadounidenses por agudizar la crisis venezolana con amenazas de una intervención militar en el país sudamericano.