El Kremlin desmiente las afirmaciones de Trump de que Rusia retiró a sus ciudadanos de Venezuela

4 junio 2019 - El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, negó que Moscú hubiera informado a Washington sobre la retirada de su personal de Venezuela, contrariamente a lo que declaró el presidente de EEUU, Donald Trump.



El 3 de junio, Trump expresó en su cuenta de Twitter que Moscú informó a Washington de la retirada de la mayoría de su gente de Venezuela.



"Será una referencia indirecta a ciertas fuentes mediáticas, no hubo ningún mensaje oficial de Rusia al respecto, ni pudo haberlo", comentó Peskov.



El portavoz del Kremlin recordó que "efectivamente se encuentran allí [en Venezuela] especialistas que se ocupan del mantenimiento de los equipos suministrados antes".



"Es un proceso que se desarrolla acorde a un plan, no sabemos qué quiere decir 'retirado a su gente'", agregó.

Al mismo tiempo, Peskov rehusó hacer conjeturas acerca de si el tuit de Trump supone una reacción a las especulaciones mediáticas.



"No sé a qué reaccionan, es mejor preguntarlo a los estadounidenses", dijo.



El 3 de junio, el embajador de Rusia en Caracas, Vladímir Zaemskiy, negó la información publicada el 2 de junio por el diario The Wall Street Journal, de que Moscú estaba retirando su personal militar de la capital venezolana.

