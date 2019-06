(VIDEO) Irán a EEUU: "Y si enviáramos buques a la costa de California o de Florida, ¿cómo se sentirían?"

2 junio 2019 - Teherán tiene derecho a defenderse ante la presencia militar de EE.UU. cerca de su territorio, ha advertido el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, en una entrevista con ABC News, en la que ha rechazado las afirmaciones de Washington sobre la supuesta amenaza que el país persa representa para la región."Por algo llamamos a este lugar el golfo Pérsico. Está junto a nosotros", ha señalado el ministro de Exteriores, para recalcar: "Tenemos derecho a defendernos"."Imagínese si Irán fuera a la costa de California [o a la] costa de Florida. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo tratarían con eso?", declaró Zarif, que recordó que EE.UU. está enviando buques nucleares a sus aguas.Preguntado sobre qué mensaje le trasladaría directamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, Zarif reconoció que le diría no amenace a su país. "Las amenazas contra Irán nunca funcionan. Nunca amenace a un iraní. Pruebe el respeto, eso puede funcionar", apuntó el canciller.La tensión entre Teherán y Washington ha ido en aumento desde que EE.UU. decidiera reforzar su contingente militar en Oriente Medio con el grupo de combate del portaviones USS Abraham Lincoln, así como con un grupo operativo de bombarderos.El país norteamericano justificó entonces sus acciones afirmando que sus intereses y los de sus aliados se enfrentan a una "amenaza creíble" proveniente de Irán, percepción que la República Islámica ha negado en reiteradas ocasiones. El pasado 10 de mayo, Washington también aprobó el despliegue de una batería del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot y del buque de transporte anfibio USS Arlington.Asimismo, el presidente de EE.UU. anunció la semana pasada su autorización al Pentágono para enviar a Oriente Medio más militares por las tensiones con Irán.Por su parte, el presidente de Irán, Hasán Rohaní, declaró el pasado 23 de mayo que Teherán no se rendirá ante la presión de Estados Unidos y no renunciará a sus objetivos, incluso en el caso de que la República Islámica sea bombardeada.