PPT solicitará a la FAO se pronuncie sobre la intención de EEUU de impedir la venta de alimentos a Venezuela

Islenia Medina, secretaria nacional de Organización del PPT. Credito: Correo del Orinoco

28 mayo 2019 - El Partido Patria para Todos (PPT solicitará ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también conocida como FAO, en respuesta a la pretensión de Estados Unidos (EEUU) de impedir que Venezuela adquiera los alimentos que integran a la caja CLAP.



Para Islenia Medina, secretaria nacional de Organización del PPT, el anuncio del Gobierno del presidente Donald Trump es un acto de lesa humanidad, por lo que en los próximos días la militancia del PPT, junto a representantes de movimientos sociales, marcharán hasta la sede de la FAO en Caracas para exigir al director general de la organización, José Graziano da Silva, que se pronuncie al respecto.



“El tema de los alimentos es sumamente sensible porque si hay un derecho humano fundamental, ese es el de la alimentación. (…) Por eso es necesario que el director general de la FAO se pronuncie”, indicó Medina durante la rueda de prensa semanal del PPT.



En palabras de Medina, la no participación de la FAO en el caso Venezuela, “echaría por tierra el esfuerzo de muchos años de la organización”, por tanto reitera que debe haber un pronunciamiento.



Una caso similar, agregó la vocera, es el relacionado con el área de la salud, otros sector afectado por el bloqueo arbitrario impuesto por EEUU a Venezuela, al que se le atribuye la muerte de venezolanos.



“De la misma manera, el PPT acudirá a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud (…) para que condenen las acciones genocidas de EEUU y de los gobiernos que se prestan para ello”, expresó.



En otro orden de ideas, Medina manifestó que el PPT exhorta al Gobierno Nacional a revisar las concesiones de todas la estaciones de servicio de combustible, ya que algunas de ellas evidencian una mala administración que se refleja en un mal servicio y en desmejoras para los trabajadores.



“Tenemos que ser mucho más vigilantes y celosos del combustible que se produce y que llega el país”, señaló Medina, quien acusó a alguno de estos empresarios de no importarle lo que le ocurre al país, pues desacatan los convenios con Pdvsa en cuanto al valor de venta de los productos, y fomentan el mercado paralelo de los bachaqueros.