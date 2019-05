Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales repudia prácticas fascistas y racistas

25 mayo 2019 - Frente a la reestructuración del fascismo, que ha retomado prácticas excluyentes como el racismo y la xenofobia, los pueblos emancipados deben contrarrestar a los imperios reforzando su ideología revolucionaria reflexionó Abel Prieto, político cubano, quien participó en el Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad.Esta actividad que se llevó a cabo en los espacios de la Casa de la Historia Insurgente, en Caracas, contó con la participación del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas; el embajador de la República de Cuba, Rogelio Polanco; el escritor e historiador, Luis Britto García y Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de la Historia.En su intervención, Prieto quien también es director de la oficina del Programa Martiano, el cual congrega a organizaciones, movimientos e instituciones que estudian el pensamiento de José Martí, señaló que frente a la arremetida imperial que ejerce Estados Unidos no solo contra Venezuela y Cuba, sino contra América Latina, es necesario “armar un frente cultural, revolucionario, de resistencia y de denuncia” para desmontar la campaña agresiva que se replica, a través de las nuevas tecnologías, es decir, las redes sociales instrumentos a través de los cuales se ha implementado la guerra de cuarta generación.Es por ello que Prieto instó a los presentes a tomar una postura ofensiva más allá de la reactiva, para de esta manera defender la verdad, que a su juicio, siempre es revolucionaria.“No es posible que una revolución se mantenga sin una ideología revolucionaria, no podemos descuidar lo ideológico en este momento, no podemos caer en un tonto prejuicio intelectual en el momento en que necesitamos de las ideas como del oxígeno”, enfatizó.Nueva fuerza de trabajoPor su parte, el intelectual Luis Britto García, apuntó que el bolivarianismo debe pensar en el uso de la nueva fuerza de trabajo, que surgió gracias a las políticas de ampliación en materia educacional que promovió el Comandante Hugo Chávez, desde su llegada al poder.“Hay que mantener la mayoría que se tiene en el pueblo y esto depende del estudio constante que se haga sobre la identidad del pueblo venezolano, esa identidad es la que nos permite resistir exitosamente al imperio”, dijo Britto.