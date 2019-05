(VIDEO) Carlos Vecchio toma la Embajada de Venezuela en Washington

24 mayo 2019 - Carlos Vecchio, enviado a EE.UU. por el diputado opositor Juan Guaidó, tomó este viernes la embajada de Venezuela en Washington.



Vecchio publicó en su cuenta en Twitter que izó la bandera venezolana en el edificio como una muestra, según comentó, de "la primera puerta a la libertad".



El político opositor irrumpió en la la sede diplomática días después de que fuerzas de seguridad norteamericanas desalojaran a activistas, que defendían el inmueble del personal "designado" por Guaidó que intentó ocupar el lugar.



Por semanas, seguidores de Guaidó se agolparon en las afueras de la sede diplomática e insultaban a los activistas que estaban adentro, al tiempo que impedían el ingreso de agua y alimentos.

¿Qué ocurrió en la Embajada?Los movimientos sociales que se encontraban en la sede diplomática, agrupados en Colectivos por la Paz (Collectives for Peace), conformado por 'Popular Resistance' y 'Codepink', fueron invitados por el Gobierno de Nicolás Maduro, después de que la Cancillería venezolana denunciara que personal de Guaidó había tomado dos edificios: el consulado de Venezuela en Nueva York, el 13 de abril; y la oficina venezolana del Agregado Militar en Georgetown, el 19 de marzo.Desde mayo pasado se vivieron momentos de tensión entre los activistas y los partidarios de Guaidó, reconocido por EE.UU. como "presidente encargado" de la nación bolivariana.Tras el corte del servicio de agua y electricidad, y el asedio de antichavistas, la Policía ingresó ilegalmente a la Embajada y detuvo a los cuatro activistas que aún permanecían en el sitio.Codepink rechazó la medida y afirmó que las autoridades de su país "no tienen ningún derecho", ya que "están violando la Convención de Viena" al no tener "ningún permiso del Gobierno de Nicolás Maduro".Tras el arresto de los activistas, Caracas anunció que "evalúa respuestas en el marco del Derecho Internacional".El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que EE.UU. incumple "sus obligaciones de la Convención de Viena y viola los Derechos Humanos de los activistas que han protegido" la Embajada con la "autorización" de su Gobierno."EE.UU. usa derechos humanos como máscara"Consultado sobre las últimas acciones de la Casa Blanca contra Venezuela, el doctor en filosofía política Miguel Ángel Pérez Pirela señala que EE.UU. utiliza los derechos humanos como una "máscara" para "tapar" una "política guerrerista" que, a su juicio, busca apropiarse de las reservas de petróleo y oro del país suramericano.Pérez Pirela también señaló que ante la evidente pérdida de apoyo que afronta el líder opositor, ahora el jefe del Parlamento se inclina por promover una intervención militar en su propio país: "Las convocatorias de Guaidó, en este momento, no logran llenar ni siquiera una plaza", dijo entrevistado por RT.