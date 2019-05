Arreaza: Plan de Estados Unidos contra Venezuela pasará a ser “un mal recuerdo”

20 mayo 2019 - El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza consideró que el plan de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela se ha venido desinflando y pasará a la historia como otro mal recuerdo pero aunque se está venciendo aún no se ha triunfado: “La victoria final costará”.



Confirmó que está en proceso en Noruega una exploración de diálogo para la paz y el entendimiento con sectores de la oposición, que ahora el diputado a la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó trata de desvirtuar asegurando que no fueron a dialogar e insiste en el golpe.



Arreaza reveló que la reunión con el Comando Sur de EEUU con la que amenazaron también se desinfló, por cuanto el embajador que usurpa la embajada en ese país, Carlos Vecchio, solo fue recibido por funcionarios de menor rango.



“Parece que lo atendió una secretaria del Pentágono. No se reunió con el Jefe del Comando Sur”, dijo.



El Canciller recordó las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien aseguraba que en EEUU nunca hubo un golpe de Estado como los que han provocado en América Latina por la sencilla razón de que allá no hay una embajada norteamericana en Washington.



Aconsejó a Donald Trump tener ojo avizor con la embajada que allanaron para dársela al usurpador.



“Bueno, ahora tienen que tener cuidado, porque ese señor que dice que es embajador de Venezuela (Vecchio) es embajador de EEUU ante los EEUU Cuidado tiene que tener Trump, porque ahora tienen una embajada allí”, ironizó el canciller Arreaza.



En otro orden de ideas, el canciller advirtió que los gobiernos de oposición en la región buscan demoler los procesos de integración como la Unión de Naciones del Sur (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), entre otros, pero la resistencia la están haciendo la Alianza Bolivariana de Los Pueblos (Alba-TCP) que se reúne en Cuba esta semana y para lo cual arribó este lunes en La Habana.



Alba es integración verdadera, no persigue ganancia material ni acumulación de capitales o inversiones lucrativas.



“Es cooperación en salud, apoyo a los pueblos del Caribe, PetroCaribe, para el desarrollo caribeño y de Centroamérica. Es otro tipo de integración“, reiteró.



Pidió además de resistencia ir a la ofensiva contra la guerra irregular del imperialismo.



El canciller Arreaza reveló que los planes de Washington en enero eran que Maduro no sería presidente este 20 de mayo y se llevaron una sorpresa.



“Hasta Trump tuvo que decir que Maduro es un “Top player”, recordó, sobre el “hueso duro” que resultó ser ante el golpe desinflado del imperio.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 405 veces.