(VIDEOS) Protestaron frente a la Casa Blanca en repudio de violación de Embajada de Venezuela en EEUU

18 mayo 2019 - ste sábado los ciudadanos estadounidenses e integrantes de los Colectivos de Protección de la Embajada de Venezuela en Washington protestaron frente a la Casa Blanca al tiempo que advirtieron que las manifestaciones contra el golpe de Trump van a multiplicarse en todo el mundo.El pronunciamiento de los activistas llegó hasta las redes sociales con la etiqueta #HandsOffVenezuela.“Vamos a derrotar este golpe en solidaridad con el pueblo de Venezuela”, expresó un manifestante, según video publicado por la corresponsal de TeleSUR en EEUU, Alina Duarte.Los integrantes del Colectivo fueron arrestados, siendo acusados de “invasores”, durante el asalto policial en la sede diplomática de Venezuela en Washington, pese a que el procedimiento violó la Convención de Viena, pero fueron puestos en libertad este viernes luego que un juez federal del distrito de Columbia determinó que solo podían ser acusados de un delito menor de clase A, ya que estaban en la sede autorizados por el Gobierno venezolano.Según trascendió, la Casa Blanca pidió medidas más restrictivas como la retención de pasaportes, a lo que el tribunal no habría accedido. Curiosamente, el juez impuso la condición a los activistas de no regresar a la misión diplomática y estar lejos de al menos diez propiedades pertenecientes al «Gobierno de Venezuela reconocido por Estados Unidos”.«La orden de arresto fue ilegal. Ellos reconocen al gobierno imaginario de Guaidó. Me siento muy satisfecha de haber luchado en contra del intento golpista de EEUU», declaró a TeleSUR la militante por los derechos humanos Adrienne Pine, minutos después de ser puesta en libertad.David Paul, Kevin Zeese, Margaret Flowers y Adrienne Pine, pertenecientes a distintas agrupaciones antibelicistas de EEUU, recordaron que cuando entró la policía y el servicio secreto para detenerlos, los defensores leyeron a los efectivos de seguridad distintos artículos de la Convención de Viena y la Carta de las Naciones Unidas sobre la inmunidad e inviolabilidad de las embajadas.Uno de los activistas que se encontraba en el interior cuando fue desalojada, Code Pink, señaló que “están reviviendo el movimiento antibélico! ¡Resistiremos la agresión estadounidense contra Venezuela, Iran y todas las demás naciones en la lista de éxito del imperio estadounidense!”