(VIDEO) Canciller Arreaza: Irrupción en la embajada venezolana “fue un espectáculo triste y violatorio”

17 mayo 2019 - El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en entrevista exclusiva al canal Telesur, conversó sobre el diálogo entre el Gobierno venezolano y oposición que se lleva a cabo en Noruega y la irrupción ilegal de funcionarios estadounidenses en el edifico que operaba como embajada venezolana en Washington.Arreaza señaló que sólo por medio del diálogo se lograrán avances para solventar la situación del país latinoamericano, y que esto se ha reflejado en Noruega, caso del que no ofreció mayores detalles pero destacó que sólo se desprenden de este encuentro buenas noticias.En cuanto a la irrupción de funcionarios norteamericanos en la Embajada de Venezuela en Washington, expresó que “fue un espectáculo triste y violatorio”. Estados Unidos (EE.UU.) quebrantó la Convención de Viena que establece pasos específicos para que acciones como estas se lleven a cabo.En este sentido, felicitó a los activistas que estuvieron en la sede diplomática durante 37 días, pese a vivir en asedio, y resaltó que su “fuerza moral es mucho más grande”, así como su compromiso por resguardar los activos, documentos de Venezuela que se encuentran en el edificio.El diplomático destacó que en caso contrario, Venezuela ha protegido el edificio de la embajada de EE.UU en Caracas, “ayer reforzamos la protección, no vaya a ser que por una razón u otra este edificio sufra alguna agresión”, acotó.También indicó que Venezuela “no responderá a las faltas del derecho internacional con otras faltas. Ojalá ellos entiendan que es el momento de la diplomacia, se lo decimos a Mike Pompeo, han fallado en todas sus decisiones y estrategias en Venezuela, están en un laberinto sin salida”.«El caso de Venezuela es un precedente y pone en riesgo todas las misiones diplomáticas en todo el mundo», expresó el funcionario venezolano.En referencia a la solicitud de venezolanos que piden la invasión de Venezuela, Arreaza remarcó que “lo último que puede pedir un patriota es la invasión de su país para que lo bombardeen y lo destruyan para promover un cambio político”.“El único tablero que debe haber en Venezuela es el de la paz, y la concertación. El único juego que debemos jugar para ganar ambos es el del diálogo sincero”. Llamó a la oposición a que lleguen al poder por la fuerza del voto.Situación entre Venezuela, Colombia y BrasilEn cuanto a la relación de Colombia y Venezuela señaló que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha agotado todas las instancias para la paz, desde el envío de cartas diplomáticas hasta llamadas y encuentros fortuitos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Entre Colombia y Venezuela tenemos “una frontera de 2219 kilómetros, de las más vivas de América Latina, pero Colombia no quiere dialogar con Venezuela, apuesta al golpe de Estados, y organizan grupos militares y paramilitares para que agredan nuestro territorio. Parece que desde que asumió el presidente Iván Duque ha vuelto la guerra a Colombia y quedó atrás el paréntesis de convivencia que hubo con el presidente Juan Manuel Santos”.