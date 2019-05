Moncada advirtió que EEUU “quiere montar una trampa” contra Venezuela

16 mayo 2019 - El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, advirtió que Estados Unidos (EEUU) pretende montar una trampa contra Venezuela, tras la decisión de suspender los vuelos de pasajeros y de carga entre ambos países



“En Venezuela no hay peligro, ni guerra formal. Hay paz total. Estados Unidos dice que hay peligro para las aeronaves. ¿Qué está buscando? ¿qué está planeando? ¿cuál es la trampa que viene después de esta medida?”, enfatizó este jueves el diplomático.



“Le pido al mundo estar alerta. Estados Unidos quiere chantajear y crear temor a volar a Venezuela. ¿Por qué es peligroso volar por Venezuela?”, expresó Moncada durante una entrevista a la televisora Russia Today (RT), en la que denunció además la violación del gobierno de Donald Trump al invadir este jueves la embajada venezolana en Washington, acción que -sostuvo- irrespeta abiertamente los tratados internacionales y la Convención de Viena.



“Aquí no hay nada inocente. Venezuela es un país seguro, un país en paz, no hay ningún peligro ni hay evidencia de peligro. Que demuestren cuáles son las evidencias pero no las muestran”, emplazó.

