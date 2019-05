Paulina Gamus (AD): "Eso de invocar el artículo 187", o "es maldad o es ignorancia"

13-05-19.-En opinión de la abogada, escritora y excongresista venezolana, Paulina Gamus "eso de invocar el artículo 187", o "es maldad o es ignorancia", ya que cree que en el país no se dará un mecanismo como el de una intervención militar para palear la crisis, por lo que instó a "que se bajen de esa nube, que aquí no va a haber nada eso", aseveró en una entrevista para HispanoPosten en su canal de Youtube.Gamus cuestionó a los sectores más radicales como Antonio Ledezma, María Corina Machado, y voceros de la Fracción 16 de julio, quienes han solicitado públicamente a la Asamblea Nacional (AN), liderada por Juan Guaidó, que active dicho artículo establecido en la Constitución.Esto debido a que argumentan que "es un principio aprobado en las Naciones Unidas y que tiene una contraparte en Venezuela (...) para apoyar y acompañar a Guaidó en esta hora".No obstante, Gamus, explicó que ya el estatuto existía en la Constitución de 1961 con otra redacción.De forma alegó que lo que permitía su activación era que hubiera misiones militares, por lo que indagó sobre ¿qué gobierno del mundo, qué país, va a poner en su Constitución un artículo para que lo invadan?, señaló.La invocación del artículo 187, específicamente en el numeral 11 habla de "autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país", y ha sido intensificada por parte de los sectores más radicales quienes han solicitado al presidente de la cámara aplicarlo en función de lo que le corresponde a la AN tras la crisis política, social y económica que atraviesa el país.