Padrino López: "No es un súplica, no es un por favor. Les exigimos a EEUU que respeten las aguas jurisdiccionales y la soberanía de Venezuela"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, declaró este sábado que la navegación de un buque de la Guardia Costera de EE.UU. en la "zona económica exclusiva" de Venezuela fue una provocación por parte de Washington y exigió a las autoridades estadounidenses que respeten la soberanía del país suramericano.



"En estos días tuvimos que enfrentar una provocación de un buque guardacostas de los Estados Unidos navegando en la zona contigua, acercándose apenas a unas millas de nuestro mar territorial", afirmó durante la ceremonia del zarpe del Buque Escuela Simón Bolívar, que tuvo lugar en el puerto de La Guaira, en el estado Vargas.



En ese contexto, precisó que la Armada venezolana solicitó al buque, que practicaba "operaciones de aplicación de ley en la mar", abandonar las aguas en cuestión y "las acciones que estaba haciendo allí", lo que "acató".



Durante su discurso, Padrino López reiteró que se trata de "un asunto serio, de Ley, de Derecho Internacional, de Soberanía Nacional". "No sé si las otras repúblicas aceptarán acciones como estas en sus aguas jurisdiccionales", indicó, asegurando que Caracas "no lo va a aceptar".



"No es un súplica, no es un por favor. Les exigimos a las autoridades militares de Estados Unidos que respeten las aguas jurisdiccionales y la soberanía territorial de la República Bolivariana de Venezuela", precisó.



La Armada de Venezuela comunicó este 10 de mayo que expulsó a un buque estadounidense que ingresó en sus aguas jurisdiccionales. Los militares venezolanos indicaron que detectaron al USCG James de la Guardia Costera de EE.UU. el 8 de mayo, cuando navegaba en la "zona económica exclusiva" de la República Bolivariana. El 9 de mayo, la nave estadounidense se acercó 14 millas náuticas (unos 26 kilómetros) al puerto de La Guaira, en el estado Vargas.



"Luego comunicación radiofónica con el USCG James se le exhorta a cambiar de rumbo y salir de nuestras aguas jurisdiccionales", reza el comunicado emitido por la Armada, que indica que la instrucción al respecto "fue acatada".