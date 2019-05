Según Juan Guaidó una "cooperación militar extranjera" no sería "intervención"

El presidente de la AN, Juan Guaidó, dijo que una“cooperación militar extranjera no sería intervención” porque la Asamblea Nacional puede autorizarla.



De acuerdo a una entrevista que concedió a Noticias Telemundo, Guaidó destacó: “Responsablemente, debemos evaluar todas las opciones. En el caso de cooperación militar extranjera, no sería intervención, porque el Parlamento Nacional es el único que podría autorizar misiones militares extranjeras”.



Guaidó afirmó que es una «opción que está sobre la mesa», y que han conversado sobre el tema con Estados Unidos, así como también con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.



El representante de la AN, acusado de propiciar un golpe de estado el pasado 30 de abril, manifestó “Hemos hablado con todas las posibilidades. De nuevo, cuál es la mejor opción, la que en menor tiempo posible nos ayude a atender la emergencia, produzca estabilidad, gobernabilidad y nos enrumbe a una elección”, agregó Guaidó.