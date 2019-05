Dirigente comunista chileno: "accionar de EEUU sobre Venezuela recuerda a la CIA en Chile"

9 mayo 2019 - La política intervencionista del Gobierno de EEUU en Venezuela recuerda al accionar de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de ese país en Chile para derrocar al presidente Salvador Allende (1970-1973), dijo a Sputnik Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista.



"Hoy lo que están haciendo Juan Guaidó, Mike Pompeo y Donald Trump, aunque no es lo mismo, es bien parecido a lo que orquestó la CIA en Chile para el golpe de Estado contra Salvador Allende" en 1973, afirmó Lagos.



Esta semana el Departamento de Estado de EEUU publicó un informe en que describe las medidas adoptadas para desestabilizar al Gobierno de Venezuela, con miras a derrocar al presidente Nicolás Maduro, según publicó el medio The Grayzone.



En el documento, se destacó que hay actualmente 3,2 millones de dólares en activos de Venezuela congelados, y 25 petroleros de crudo con 12 millones de barriles bloqueados frente a las costas del país caribeño.



Para Lagos, estas acciones estadounidenses tienen ciertas similitudes con la actividad golpista que ejerció ese país en una decena de naciones latinoamericanas el siglo pasado, incluidas las medidas secretas maquinadas por la CIA en Chile que terminaron en el golpe de Estado que derrocó al presidente Allende en 1973.



"En ambos casos Estados Unidos aplicó mecanismos de desabastecimiento, bloqueos económicos, y una política de estrangulamiento bastante similar", dijo Lagos.



Una de las principales semejanzas, destacó Lagos, fue la "generación de miedo que Estados Unidos provocó en la población de los dos países latinoamericanos".



"Como hoy Estados Unidos genera un discurso anti Maduro en Venezuela y en el mundo, en Chile, tras la elección de Allende en 1970, elaboró un relato y una campaña del terror en contra de los comunistas, afirmando que éstos se comían a los bebés y asegurando que por las calles de Santiago marcharían los tanques soviéticos", contó el dirigente.



Lagos explicó que "este relato se generó, en gran medida, a través de los medios de comunicación, ya que la CIA le pagaba a algunas radios y periódicos, como el diario El Mercurio, para que entregaran información falsa".



Por último, señaló que los intereses de Estados Unidos en ambos casos pueden ser comparables, al afirmar que "en Chile después del golpe de Estado de 1973 muchas empresas que eran estatales se privatizaron, más de 75%, negocios que beneficiaron enormemente a empresarios estadounidenses, y esto lo vemos peligrosamente también en Venezuela, donde existen codiciados recursos naturales como el petróleo o el agua".



Tanto el mandatario de EEUU como el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó, han manifestado que no descartan una intervención militar de tropas estadounidenses en territorio venezolano.



Por otra parte, los países latinoamericanos unidos para encontrar una salida pacífica a la crisis venezolana tanto en el Grupo de Lima como en el Grupo de Contacto Internacional, han afirmado explícitamente que descartan apoyar una intervención militar de Estados Unidos en el país caribeño.



La tensión en Venezuela se agravó el 30 de abril, cuando Guaidó instó a la población y a los militares a derrocar a Maduro, generando manifestaciones en esa jornada y al día siguiente que dejaron 5 muertos y 233 detenidos según la Fiscalía; además, ocho militares y policías resultaron heridos, dos de gravedad.





La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/politica/201905091087170630-politica-intervencionista-gobierno-eeuu-golpe-contra-allende/)