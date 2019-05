Maikel Moreno: "EEUU intenta que el Poder Judicial se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado"

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia Credito: Archivo

08-05-19.-El presidente del TSJ, Maikel Moreno, rechazó este miércoles las declaraciones del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y denunció que EEUU pretende que el poder judicial “se ponga al margen de la democracia”.



"Denunciamos ante el país y la comunidad internacional que los EEUU intentan con este ultimátum que el poder judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado", dijo el presidente del TSJ, Maikel Moreno, durante una transmisión en VTV.



Moreno insistió que Pence “pretende someter a altas autoridades judiciales a amenazas violatorias de los principios de independencia. De manera infame propone a los altos administradores de la justicia ponerse al margen de la Constitución.



Asimismo, manifestó que el TSJ no sucumbirá ante los chantajes de los EEUU.



“La ONU ha declarado que las sanciones son violatorias del derecho internacional. No somos chantajeables, ni nos subordinaremos a un gobierno extranjero”, puntualizó.



La semana pasada, el gobierno de EEUU sugirió que Moreno había mantenido contactos con Washington y adoptado ciertos compromisos que no estaba cumpliendo.



Después del discurso de Pence, el TSJ acusó el martes a siete diputados de cometer los delitos de conspiración, rebelión y traición a la patria durante una movilización de la oposición que buscaba la salida de Maduro.