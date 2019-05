Canciller de España critica que Trump actúe como un "cowboy" dispuesto a "desenfundar" contra Venezuela

Trump / Borrell

8 mayo 2019 - El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, criticó al presidente estadounidense, Donald Trump, por comportarse como un "cowboy" dispuesto a "desenfundar" contra Venezuela.



"La Administración americana está como el cowboy del oeste diciendo: ¡Miren, que desenfundo!", dijo Borrell en una entrevista con la Radiotelevisión Española.



Durante la entrevista, el canciller español insistió en que Madrid rechaza "las presiones que bordean las intervenciones militares" porque "esa no es la solución para Venezuela".



En ese sentido explicó que el Grupo de Contacto del que forma parte España, "no está en la misma longitud de onda que la Administración americana", que sigue dejando la puerta abierta a una intervención militar.



"Nosotros no estamos para que nadie desenfunde, estamos llamando a una solución pacífica y negociada", insistió.



Preguntado por el intento de levantamiento militar liderado por el diputado venezolano Juan Guaidó, Borrell no eludió calificar lo sucedido como un "intento de golpe militar".



"Hay que llamar a las cosas por su nombre", afirmó, antes de subrayar que el intento de golpe se produce bajo la "circunstancia" de que es contra un Gobierno, el de Nicolás Maduro, al que ni España ni la Unión Europea reconoce ningún tipo de legitimidad.



El canciller español también comentó las declaraciones del expresidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, que este 7 de mayo criticó duramente la actitud de la Administración estadounidense hacia Venezuela.



Borrell dijo sentir "respeto" hacia las posiciones expresadas por Zapatero, pero apuntó que "desconoce" su labor de mediación en Venezuela y, además, destacó que las manifestaciones del expresidente son "a título personal" y no representan al actual Gobierno español.

