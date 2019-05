El expresidente español Zapatero critica duramente la actitud de Trump hacia Venezuela

Zapatero dijo sentir "mucha tristeza" por el hecho de que "se pronuncie sobre Venezuela mucha gente que nunca ha estado allí".

7 mayo 2019 - El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cargó contra la actitud del presidente estadounidense Donald Trump hacia Venezuela, donde cree que hay que "apostar por la paz y no por la fuerza".



"Me resultan preocupantes alguna de las cosas que la administración americana ha pretendido hacer desde hace algunos meses, desde que el presidente Trump puso a Venezuela en el objetivo", dijo Zapatero en declaraciones a la prensa desde Murcia.



En opinión de Zapatero, la solución a la actual situación en Venezuela pasa por defender "la negociación, el diálogo y el acuerdo" desde una perspectiva de "afecto" al país y a su gente.



"Cualquier alternativa no va a prosperar", insistió, antes de manifestar su deseo de que "nadie apueste" por un camino que lleve a "un grave conflicto civil".



Zapatero recordó que desde el año 2015 se desplazó hasta 37 ocasiones a Venezuela en el marco de su trabajo como mediador de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) para el diálogo entre el Ejecutivo venezolano y la oposición.



Acto seguido, el expresidente español criticó a la administración americana, argumentando que la mayor parte de dirigentes de la política exterior de EEUU desconocen Venezuela.



"¿De todos esos grandes asesores y estrategas de la administración americana que se pronuncian todos los días cuántos conocen Venezuela? ¿Cuántos han hablado alguna vez con algún venezolano que no sea solo de los que marcan una línea?, se preguntó.



Zapatero dijo sentir "mucha tristeza" por el hecho de que "se pronuncie sobre Venezuela mucha gente que nunca ha estado allí".



Finalmente, el expresidente español terminó su comparecencia ante la prensa afirmando que España tiene una "responsabilidad fundamental" de "apostar por la paz y no por la fuerza, por el diálogo y no por la confrontación, por la ayuda y no por las sanciones" en lo que se refiere a un país "hermano" como Venezuela.

