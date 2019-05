Documento revela cómo EEUU busca asfixiar economía de Venezuela

7 mayo 2019 - El papel desestabilizador de EE.UU. en Venezuela ya no se puede negar. Pues Washington publicó su propio informe y reconoció sus medidas hostiles contra Caracas.El documento oficial titulado “Acciones de Estados Unidos sobre Venezuela” fue publicado el pasado 24 de abril por el Departamento de Estado de EE.UU., días antes del fracasado conato golpista del líder opositor Juan Guaidó en el país bolivariano, que fue respaldado por la Casa Blanca .La hoja informativa comprende los “resultados clave” de las recientes políticas de Washington contra Caracas que incluyen medidas, tanto económicas como diplomáticas, adoptadas en los últimos dos años para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.El texto fue eliminado inmediatamente después de su lanzamiento por el Departamento de Estado tras “darse cuenta de la naturaleza incriminatoria de su error”, informó el lunes el portal The Grayzone para luego afirmar que ha obtenido una copia del documento.Según se observa en el informe, Washington elogia que ha podido reducir “sustancialmente” los ingresos de Caracas. Como resultado de las medidas en mención “la producción de petróleo de Venezuela cayó a 736 000 barriles por día en marzo” y la “presión diplomática de EE.UU. dio como resultado menos mercados para el oro venezolano”, reza la nota.El documento también asegura que el autoproclamado presidente Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora y en desacato desde 2016, no ha sido más que parte de los “resultados clave” de las políticas de EE.UU. contra Caracas.De igual modo, menciona las decisiones recientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea (UE) a favor del golpista Guaidó como resultado de las “duras acciones políticas” del país norteamericano, que destacan la fuerte influencia de Washington en estos organismos internacionales.Pese a dichas pretensiones golpistas, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, reconoció el domingo que Guaidó no cuenta con el suficiente apoyo de los venezolanos.