(VIDEO) Conozca a los activistas que están ocupando la embajada de Venezuela en Washington en protesta por el intento de golpe de Estado

3 mayo 2019 - Grupos de activistas están ocupando la Embajada de Venezuela en Washington, DC, para protestar por los intentos, apoyados por los Estados Unidos, de derrocar al Gobierno venezolano. Activistas con CodePink y de otras organizaciones han tomado el control del edificio con el permiso del Gobierno venezolano y llevan realizando una sentada desde hace casi tres semanas. Decenas de activistas duermen en la embajada todas las noches para protestar contra el intento de golpe de Estado en curso. Democracy Now! estuvo dentro de la embajada con los manifestantes el martes 30 de abril.

AMY GOODMAN: Nos encontramos en las afueras de la Embajada de Venezuela. ¿Díganos quién es, con quién está y por qué está aquí?

ARIEL GOLD: Soy Ariel Gold, la codirectora nacional de CodePink. Llevamos ya tres semanas aquí, desde el 14 de abril. Y estamos aquí para proteger esta embajada e impedir que sea ocupada por Guaidó, quien es una marioneta de Trump. Trump y Elliot Abrams han estado intentando llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela. Y apoderarse de este edificio es parte del golpe.

AMY GOODMAN: ¿Cómo se ha involucrado Estados Unidos en la toma de este edificio? Me refiero a que esta era la embajada… es la embajada del Gobierno de Venezuela. Maduro es el presidente electo. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Dónde está la gente de Maduro? ¿Dónde está el Gobierno?

ARIEL GOLD: El Departamento del Estado ordenó a todos los diplomáticos venezolanos que abandonaran la embajada, y, de hecho se marcharon. Pero el Gobierno venezolano nos autorizó… y nos llamamos a nosotros mismos el Colectivo de Protección de la Embajada. El Gobierno nos autorizó a estar dentro de este edificio de forma permanente.

AMY GOODMAN: ¿Puede decirnos su nombre y qué hace hoy aquí?

KEVIN ZEESE: Me llamo Kevin Zeese. Estoy con el grupo Resistencia Popular. Soy parte del Colectivo de Protección de la Embajada. Nos encontramos aquí porque esta embajada está bajo ataque. El Servicio Secreto ha estado viniendo y ha estado tomando fotos. Así que he estado en contacto con el Departamento del Estado. Nos han indicado que en algún momento nos van a sacar. Les pregunté sobre cuáles serían los cargos que pesarían en nuestra contra. Lo que digo es que nosotros estamos aquí de forma legal, no estamos invadiendo la propiedad. El Gobierno venezolano, el Gobierno electo, nos dio permiso para estar aquí. Nos dio una llave para entrar. Así que estamos aquí legalmente. Lo extraño es que, si fuera el Gobierno de Trump el que entrara, ellos serían quienes estarían violando la ley. La Convención de Viena estipula que este lugar es inviolable. No pueden invadir esta embajada. No pueden invadir esta propiedad, ni entrar de forma ilegal. No pueden entregarle este lugar a la oposición. Ese no es su papel. Su trabajo, según la Convención de Viena, es proteger la embajada, no entrar ilegalmente. Así que nos encontramos aquí haciendo el trabajo que le corresponde al Gobierno de Trump.

AMY GOODMAN: ¿Están aquí día y noche?

KEVIN ZEESE: Estamos aquí día y noche. Estamos viviendo aquí.

ARIEL GOLD: Estamos viviendo aquí.

KEVIN ZEESE: Nos consideramos residentes. Somos inquilinos.

ARIEL GOLD: Preparamos tres platos de comida al día y alimentamos hasta cien personas porque tenemos actividades todas las noches, educativas o culturales, y sobre todo tipo de asuntos. Luego, ofrecemos comida a la gente.

AMY GOODMAN: ¿Podría llevarnos adentro de la embajada?

ARIEL GOLD: Por supuesto que sí.

AMY GOODMAN: Estamos caminando hacia la parte de atrás de la embajada venezolana. De la mochila de Ariel Gold, de CodePink, cuelga un letrero que dice: "Guaidó no es bienvenido aquí". Estamos entrando.

ARIEL GOLD: Esta es la llave del edificio…

AMY GOODMAN: Bien.

ARIEL GOLD: …que tenemos, con el permiso del Gobierno venezolano.

AMY GOODMAN: ¿Puede decirnos qué es esto? ¿Una camiseta de beisbol? Aquí tenemos a Magglio Ordóñez. Kevin, ¿podrías darnos una explicación?

KEVIN ZEESE: Alex González. Tanto Maduro como Chávez jugaban beisbol, que es un deporte muy popular en Venezuela.

AMY GOODMAN: ¿Adónde nos dirigimos?

KEVIN ZEESE: Al segundo nivel. La gente vive aquí al igual que en el tercer y cuarto nivel. Nuestra área de trabajo está en el segundo nivel.

LILY TAJ: Soy Lily, soy parte de CodePink. En esta habitación es donde nos reunimos, donde tenemos nuestras reuniones comunitarias en las que discutimos cuál será el plan a seguir al día siguiente. Comenos aquí. Y este es el programa de los eventos que organizamos todas las noches, culturales o educativos. Así que vendría siendo el calendario de lo que se planificó para la semana.

AMY GOODMAN: Podría decirme su nombre y de qué grupo forma parte?

KEI PRITSKER: Sí, mi nombre es Kei Pritsker, soy parte de la ANSWER Coalición. Primero que nada, estoy aquí como estadounidense. Un estadounidense que ve muchos problemas en su país. Actualmente, hay 40 millones de personas en Estados Unidos que viven en pobreza. Hay ciudades que no tienen agua potable. Y aquí mismo, en Washington, D.C., se construyen condominios de lujo todos los días. Y afuera, fuera de estos condominios vacíos, hay personas sin hogar que duermen en el frío. Y en medio de todos estos problemas, Donald Trump le ha declarado la guerra a Venezuela. Venezuela no ha invadido Estados Unidos. Venezuela no ejecutó las hipotecas de millones de hogares durante la crisis financiera de 2008. No es Venezuela la que causa los problemas de Estados Unidos. Así que lo que deberíamos preguntarnos es por qué Donald Trump se está alineando con venezolanos ricos y blancos, casi al otro lado del mundo, en lugar de con la gente pobre y de color de Washington, D.C.

AMY GOODMAN: Ariel Gold.

ARIEL GOLD: Es un descaro que, nosotros, aquí en Estados Unidos, pensemos que "tenemos que ir y ayudar a la gente de Venezuela". Si Estados Unidos está tan preocupado en ayudar a los demás, ¿por qué nos asociamos con el Gobierno terrorista de Arabia Saudita para crear la peor crisis humanitaria del mundo?

AMY GOODMAN: En Yemen.

ARIEL GOLD: En Yemen. Por lo tanto, no hay que buscar muy lejos para saber cuáles son las motivaciones de Estados Unidos, para todo esto es por el petróleo venezolano, por las elecciones de 2020 y por Trump intentando posicionarse en contra de Bernie Sanders, del socialismo, bajo el argumento de evitar una crisis humanitaria, cuando es en realidad Estados Unidos quien está creando la crisis humanitaria al provocar muertes en Venezuela y Yemen. Las sanciones unilaterales de Estados Unidos en contra de Venezuela están causado muertes.

AMY GOODMAN: Kevin Zeese.

KEVIN ZEESE: Estuve en Venezuela el pasado mes de mayo durante la reelección del presidente Maduro. En realidad hubo unas elecciones, él no era un dictador. Nueve millones de personas votaron. Maduro recibió seis millones de votos. Hubo más de 150 observadores electorales internacionales, que acordaron, de forma unánime, que las elecciones se llevaron a cabo según los estándares internacionales para la democracia. No hubo fraude. Maduro fue electo de forma legítima. Compare eso con Guaidó, que obtuvo el segundo lugar en las elecciones de la Asamblea Nacional, con el 24% de los votos en el segundo estado más pequeño, en representación de un partido político pequeño. Logra entrar porque los dos candidatos con más votos entran.

AMY GOODMAN: ¿Por qué logró entrar?

KEVIN ZEESE: Los dos candidatos con más votos pasan a formar parte de la legislatura. Lo logró, pero a duras penas llegó a la legislatura, representado un estado y un partido muy pequeños. Entonces, Trump y Pence, agrandan el hecho para convertirlo en presidente. La mayoría de la gente no lo conocía.

AMY GOODMAN: ¿Cómo?

KEVIN ZEESE: Bueno, en realidad se trató de un proceso que comenzó en enero en la Organización de Estados Americanos. Se reunieron varias veces para intentar resolver esto. Leopoldo López estuvo presente a través de videoconferencia. Habían estado trabajando en esto desde antes, desde aquel entonces. Y, finalmente, se decidieron por Guaidó. La noches antes de que Guaidó se autoproclamara, Michael Pence lo llamó para decirle: "Te apoyaremos si lo haces". Tan pronto Guaidó hizo el anunció, Trump lo respaldó. Consiguió que los gobiernos de derecha en América Latina y los países de Europa Occidental se unieran. ¿Por qué? Porque tener a Venezuela como un país independiente es un modelo que no les interesa que exista.

AMY GOODMAN: Estamos en el primer piso de la embajada de Venezuela. Aminta Zea, ¿podría compartir qué uso le da a este espacio? Descríbalo.

AMINTA ZEA: Sí, cómo no. Aquí es donde tienen lugar muchos de nuestros eventos culturales y educativos. Se presentan diferentes oradores casi todas las noches con el fin de crear una mayor conciencia sobre lo que está sucediendo en Venezuela.

AMY GOODMAN: Kevin, describa la pancarta que está en la parte de atrás del primer nivel en la embajada.

KEVIN ZEESE: Es el presidente Chávez hablando en la ONU. Se ve la insignia de la ONU sobre el Sur global y el antiimperialismo. Este es el famoso discurso donde dijo "todavía huele a azufre" después de que George W. Bush se hubiera marchado. Supongo que la oposición pintará encima de esto.

AMY GOODMAN: Ariel Gold, como miembro de CodePink, ¿porqué está tan comprometida con Venezuela?

ARIEL GOLD: Bueno, porque veo cómo todos estos problemas están interconectados. Se trate de la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita, o del apoyo de Estados Unidos a la ocupación de Israel. Son todos asuntos en los que Estados Unidos está llevando a cabo una ofensiva imperialista a nivel mundial y está creando situaciones perjudiciales para los habitantes de esos países. La historia se está escribiendo en este momento. Nos encontramos en un momento increíble en el que se está haciendo historia. Y nos hemos dado cuenta de que podemos hacer algo al respecto.

MANIFESTANTES: ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela! ¡Fuera de Venezuela!

Traducido por Ileán Pérez. Editado por Igor Moreno Unanua y Democracy Now! en español.