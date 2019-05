Magnate estadounidense Warren Buffett asegura que una guerra comercial entre China y EEUU sería "muy mala para todo el mundo"

El multimillonario estadounidense Warren Buffett consideró este lunes que una escalada de la guerra comercial entre EE.UU. y China podría ser "muy mala para todo el mundo" y señaló que su país es afortunado de contar con México y Canadá como vecinos.



"Si realmente tenemos una guerra comercial, sería mala para todo el mundo, y podría ser muy mala dependiendo de la magnitud de la guerra", dijo Buffett en entrevista televisiva para la cadena CNBC.



Las declaraciones del inversionista se dan luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtiese el pasado domingo que los aranceles aplicados a importaciones chinas valuadas en 200.000 millones de dólares aumentarán el próximo viernes del 10 % al 25 %. Además, el mandatario amenazó con imponer "en breve" aranceles del 25 % a otros productos chinos por 325.000 millones de dólares que, de momento, no están sujetos a impuestos.



"Hay momentos en las negociaciones en los que se habla duro", agregó el millonario, tras asegurar que en este tipo de negociaciones comerciales a veces se actúa de manera "medio loca".



Reforzar relaciones con Canadá y México



Buffett, dueño de la firma de inversión Berkshire Hathaway Inc., también aseguró que EE.UU. debería reforzar sus relaciones comerciales con Canadá y México al ser cuestionado sobre el nuevo acuerdo comercial conocido como T-MEC, que representa una continuación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



"El comercio con México y Canadá es muy importante. Debemos tratarlos como vecinos, no como adversarios", apuntó. "Somos muy afortunados de tener a México y Canadá en nuestras fronteras en ambos lados del océano. Tenemos muchos, muchos, muchos intereses comunes", afirmó.