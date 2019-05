Embajador Moncada: A lo largo de la historia EEUU ha iniciado guerras sin permiso del Congreso

Samuel Moncada

5 mayo 2019 - El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, alertó que en diversas ocasiones los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) han comenzado guerras sin autorización del Congreso norteamericano.



"Pompeo está listo para un ataque militar a Venezuela en el momento más indicado. Igual afirma que Trump tiene toda la autoridad para iniciar una guerra sin permiso del Congreso. Lo peor es que en la historia de EEUU esto ha ocurrido muchas veces", escribió el embajador en el Twitter.



En otro mensaje divulgado en la red social, el diplomático venezolano rechazó el hecho de que la guerra de Estados Unidos contra Venezuela sea una "operación de saqueo y pillaje similar a la de Irak, con enormes consecuencias económicas y políticas en el mundo".



Las declaraciones del embajador se efectúan luego de que el jefe diplomático del Gobierno estadounidense amenazara directa y abiertamente a Venezuela con una intervención militar, tras el intento fallido de golpe de Estado ejecutado este martes 30 de abril y que no dio los resultados que esperaban los sectores de la extrema derecha que lo promovieron.



Este miércoles, en la cadena televisiva Fox, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo: "Si me preguntan si Estados Unidos está preparado para considerar una acción militar, si eso es lo que se necesita para restaurar la democracia en Venezuela, el Presidente ha sido coherente e inequívoco al respecto: que la opción de usar la fuerza militar está disponible si eso es lo que hay que hacer".



Igualmente, Pompeo señaló que esperan que no sea necesario, que esperan "que pueda haber una resolución pacífica y que Maduro se vaya sin violencia", con lo cual hizo caso omiso al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas que citó, por su parte, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, también el pasado miércoles, en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado.



Dicho artículo establece que "Los Miembros en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de la ONU".

