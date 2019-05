(VIDEOS) Ministro Padrino López denunció que fue contactado por voceros del imperio para intentar comprarlo

3 mayo 2019 - El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció este jueves 2 de mayo que voceros del régimen de Estados Unidos lo contactaron para intentar comprarlo y lograr que traicionara sus principios, al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano.Así lo manifestó durante una jornada de trabajo que desarrolló el jefe de Estado junto a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y el alto mando militar, que tuvo lugar en Fuerte Tiuna, Caracas.“Da mucha indignación por dentro que me vengan a comprar con una oferta engañosa, estúpida, ridícula, con esas ofertas que andan haciendo de la boca para afuera”, expresó Padrino López.Durante la actividad manifestó su lealtad a la Constitución y a la Revolución Bolivariana, al tiempo que repudió a quienes le dieron la espalda al pueblo.“Los que flaquearon se dejaron comprar para irse a apostar de una manera absurda en una vía pública a causar terror. Si tuviésemos la disposición de usar la fuerza militar, eso no dura allí dos minutos”, dijo.Asimismo, hizo un llamado a los oficiales de la Fanb para no “caer en la tentación de caernos a plomo entre nosotros mismos, están buscando la manera de enfrentarnos a plomo limpio”.