Rusia creará una coalición contra eventual invasión a Venezuela

El canciller de Rusia Serguéi Lavrov.

3 mayo 2019 - El canciller de Rusia anuncia la intención de Moscú de crear en la ONU una coalición de países para ‘contrarrestar’ una eventual invasión de EE.UU. en Venezuela.



“Estamos movilizando a un grupo de países, que igual que nosotros respetan la Carta de Naciones Unidas, para contrarrestar esos planes”, ha dicho el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, interrogado por la prensa sobre una posible invasión estadounidense en el país caribeño.



Lavrov ha confiado en que este grupo de países “goce de un apoyo considerable” en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque “se trata de una cosa muy sencilla: defender las normas y los principios” del Derecho Internacional, fijados en la Carta de la ONU.



El jefe de la Diplomacia rusa dijo que, durante su conversación telefónica, le pidió al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, que Washington no regresaría a la doctrina de Monroe.



La doctrina de James Monroe, planteada en 1823 contra el colonialismo europeo en el continente americano, se resume en una frase: “América para los americanos”; no obstante, después Washington la empleó para justificar su intervención en los países de la región.



Las tensiones en Venezuela volvieron el martes a dispararse, cuando un reducido grupo de militares desertores ayudó en la huida del dirigente opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario. Posteriormente, el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó y López anunciaron el inicio de la “Operación Libertad” para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, el intento de golpe de Estado fue desactivado.



Pompeo manifiesta su disposición a lanzar una agresión militar contra Venezuela, después de fracasar la última intentona golpista en el país caribeño.



Por su parte el miércoles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, no descartó la opción militar contra Venezuela y prometió que la próxima semana los venezolanos serán testigos de varias cosas, algunas duras; si bien, no ofreció más detalles.

HispanTV (https://www.hispantv.com/noticias/rusia/427527/eeuu-invasion-militar-venezuela-maduro-guaido)