Cancillería rusa: Lo que Pompeo dice sobre Maduro recuerda al rumor sobre 'la huida de Assad a Rusia'

2 mayo 2019 - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha comparado las palabras del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, sobre los supuestos planes del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para escapar del país con otras especulaciones lanzadas en su día sobre la supuesta 'huida' del presidente sirio Bashar al Assad a Rusia."Periodistas estadounidenses están llamando y pidiendo comentarios sobre la declaración de Pompeo de que maduro iba a 'salir de Caracas' [...]. Cuando les pregunté si sabían que Caracas había desmentido [las afirmaciones de] el Secretario de Estado de EE.UU., respondieron que no", escribió este miércoles la representante de la Cancillería rusa en su cuenta de Facebook.La alegación de Pompeo sobre la 'escapada' de Maduro tendría como fin "desmoralizar a los venezolanos, principalmente al Ejército", sugirió Zajárova, que ya compartió la víspera su punto de vista en una entrevista con RTVI en Nueva York.La portavoz de Exteriores rusa recordó "las noticias sobre la 'huida de Assad y su familia a Rusia'", que "regularmente se lanzaron al ámbito informativo mundial" durante la fase crítica del conflicto sirio, estableciendo, aparentemente, un paralelismo con la agudización de la crisis política que vive el país latinoamericano desde la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó.Los rumores sobre los supuestos planes del presidente sirio Bashar al Assad para huir a Rusia con su familia surgieron en 2012, un año después del inicio de la guerra entre las Fuerzas Armadas Sirias contra los grupos rebeldes. En un primer momento, esta información apareció en los medios regionales del Oriente Medio, entre ellos Al Jazeera, que, citando a un ex asesor del presidente, reportaron que "había hecho planes para escapar a Rusia" al "no poder mantenerse en el poder"."Cuánta mentira"Anteriormente, el Secretario de Estado norteamericano aseguró que el líder venezolano estaba preparado para dejar el Palacio de Miraflores e incluso "tenía un avión en la pista, listo para abandonar el país" rumbo a Cuba tras la intentona golpista comandada por Guaidó, si bien desistió a instancias de Rusia.En respuesta, Maduro aseveró que nunca ha habido en la historia de EE.UU. un Gobierno "tan loco" como el actual. "Señor Pompeo, por favor, qué falta de seriedad [...] cuánta mentira y manipulación en esta escaramuza golpista", recalcó en alusión a las acusaciones de la Casa Blanca.