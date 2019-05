Elliott Abrams: Los que estaban negociando la salida de Maduro han “apagado su celular”

Elliott Abrams Credito: Web

01-05-19.-El enviado de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró este miércoles, 1 de mayo, a Efe que los altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro, que supuestamente estaban negociando con la oposición la salida del mandatario, han “apagado sus celulares”.



“Me he encontrado con que muchos de ellos han apagado sus celulares”, reconoció Abrams en una entrevista con Efe.



El Gobierno de EEUU afirmó este martes 30 de abril, que tres figuras clave del chavismo, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, negociaron con la oposición para romper con Maduro y respaldar a Juan Guaidó, reconocido como presidente por 54 naciones.



Preguntado sobre si Padrino, Moreno y Hernández Dala son los que tienen el celular apagado, Abrams se limitó a contestar: “Me refiero a mucha gente en los altos niveles del Gobierno venezolano”.



Abrams explicó que esos tres altos cargos del chavismo participaron en unas negociaciones con la oposición, en las que asegura que EEUU no participó y donde se pactó una transición política con “garantías para respetar la dignidad de gente como Maduro para que pudieran irse con honor”.



“Hablaron, hablaron y hablaron y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo”, criticó Abrams refiriéndose a Padrino, Moreno y Hernández Dala.



“¿Por qué? ¿Cuál fue el papel de los rusos, cuál fue el papel de los cubanos? Estamos tratando de averiguar ahora respuestas a esas preguntas, pero sabemos que ha habido un par de arrestos de líderes de la inteligencia y del cuerpo militar“, aseveró Abrams.



El Gobierno venezolano no ha confirmado la detención de ningún líder militar o de inteligencia por el levantamiento que encabezó este martes Guaidó y que se tradujo en masivas manifestaciones en las que una persona resultó muerta y unas 80 heridas, entre ellas ocho agentes de las fuerzas de seguridad leales a Maduro.



“Lo que pienso es que a partir de ahora, Maduro debe saber que no tiene el apoyo de aquellos que se lo han prometido e incluso se colocan a su lado. Ahora, cada uno de ellos, sabe que él necesita irse”, subrayó Abrams.



Maduro acusó a EEUU de apoyar un “golpe de Estado” liderado por Guaidó y este miércoles llamó a las calles a sus seguidores para celebrar el Primero de Mayo, Día de los Trabajadores.



EE.UU. fue el primer país del mundo en reconocer como presidente a Guaidó, quien el 23 de enero invocó unos artículos de la Constitución para reclamar que como presidente de la Asamblea Nacional podía declararse jefe de Estado interino ante lo que considera la “usurpación” de Maduro.