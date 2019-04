Samuel Moncada: Venezuela ratifica su independencia con salida de la OEA

Samuel Moncada

26 abril 2019 - Venezuela debe celebrar su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como un acto de independencia y soberanía, expresó el embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada.



En entrevista exclusiva para la Agencia Venezolana de Noticias, el embajador señaló que de esta manera Venezuela responde a la decisión tomada por 18 Estados miembros de la Organización, liderados por el Gobierno estadounidense, de convertir la instancia internacional en un instrumento de intervención política, militar y económica contra Venezuela.



“No podemos permanecer ahí, es un acto de liberación. Nosotros nos estamos saliendo de una organización que básicamente está al servicio de los Estados Unidos y por eso debemos celebrar como un acto de independencia”, declaró Moncada.



Asimismo, subrayó que estos Estados han violentado todos los postulados consagrados en su documento fundacional, la Carta de la OEA, en la que se establece la no injerencia en asuntos internos de otros Estados, la no aplicación de medidas de extorsión, coerción, coacción y presión con las cuales se busque extraer beneficios económicos o políticos de otros miembros del organismo.



“La OEA sacrificó su Carta, la destrozó, la incumplió, el Secretario General (Luis Almagro) llama a la guerra, los Estados Unidos lo controlan”, denunció el diplomático venezolano.



Moncada también denunció que dentro del grupo de países que se han manifestado en contra Venezuela desde la instancia multilateral se cuentan varios Estados que actúan en “contra de su voluntad”.



“Haití es parte de ese grupo. ¿Cuál es el conflicto entre Venezuela y Haití? Ninguno. ¿Y por qué Haití vota en contra de Venezuela? Porque está presionado por Estados Unidos. No hay otro motivo”, afirmó el representante venezolano ante la OEA, al tiempo que añadió que una de las medidas de presión de Estados Unidos contra el gobierno haitiano es la amenaza de suspensión del Programa de Protección Temporal que permite la permanencia de los isleños en la nación norteamericana.



“La extorsión, porque de eso se trata, la extorsión y el poder de Estados Unidos sobre los países pequeños creó esta coalición que fracturó a la OEA. Pero esto no significa que todo el hemisferio o toda la región apoye esa decisión. Ni siquiera los que la están tomando”, precisó el diplomático, asegurando que esto ha logrado que el organismo pierda legitimidad en el ámbito diplomático y multilateral.



Desde que Luis Almagro asumiera como Secretario General de la Organización, el ex canciller uruguayo ha amparado y justificado la arremetida de sanciones económicas y medidas coercitivas unilaterales que han registrado en los últimos años, con la finalidad de asfixiar al pueblo venezolano y generar una implosión social que ocasione un cambio político en Venezuela.



Ante esto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, comunicó al Secretario General de la OEA, la decisión de iniciar el retiro definitivo de Venezuela de la instancia.



“Resulta vergonzoso que esta organización no hiciera mutis, ni tan solo una denuncia. Al menos una declaración frente estas acciones injerencistas“, señaló el mandatario en la misiva entregada el pasado 27 de abril del 2017.

