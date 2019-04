(VIDEO) Activistas estadounidenses crean Comité Anti-Sanciones en rechazo al criminal bloqueo de EEUU contra Venezuela

25 abril 2019 - Activistas políticos y sociales estadounidenses convocan la creación de un Comité Anti-sanciones, en rechazo al bloqueo por parte de Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela, informó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza durante su participación en el encuentro de solidaridad en The People’s Forum, en Nueva York.“Existe una guerra diplomática, mediática, económica y comercial liderada desde Washington contra Venezuela”, afirmó el representante de la diplomacia Bolivariana de Paz, durante la actividad.Asimismo, Arreaza expuso cómo las medidas unilaterales y coercitivas y el bloqueo criminal impuesto por EE.UU. atenta contra la salud, vida y desarrollo de los venezolanos y venezolanas.Igualmente, agradeció la solidaridad y lucha del pueblo estadounidense con el Gobierno Bolivariano y Pueblo de Venezuela. “¡Paremos la guerra y el bloqueo contra Venezuela!”, exigió.Cabe destacar, que este jueves el Canciller denunció las consecuencias del bloqueo criminal de EE.UU contra el pueblo. “Venezuela no es amenaza para ningún país vecino y menos para los Estados Unidos. Las sanciones no son contra funcionarios, es contra el pueblo, contra nuestra economía”, declaró ante la prensa internacional desde la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU).Destacó que se han declarado en campaña para que el mundo se entere de las consecuencias del bloqueo unilateral del Gobierno de EE.UU. sobre Venezuela, que ha generado consecuencias que “ha cobrado la vida de miles de venezolanos”.Video fuente: The People's Forum NYC