Venezuela advierte a EEUU de acciones recíprocas si toca sus sedes diplomáticas

Caracas, abril 26 - El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, advirtió a EEUU que si no respeta sus sedes diplomáticas, Caracas emprenderá acciones recíprocas.



¿Nosotros hemos propuesto acaso eso (de ingresar) en la sede de la embajada de los Estados Unidos en Caracas? Jamás; ahora, si lo hicieran ellos, tendríamos que pensar cómo reciprocar en ese caso, ojalá no ocurra”, dijo Arreaza en una rueda de prensa en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



El ministro sostuvo que “hace una semana el Gobierno de Estados Unidos tomó ilegalmente el edificio de nuestro consulado en Nueva York y dos edificios de la agregaduría militar de Venezuela en Washington y ese edificio donde sesionará hasta el sábado la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y donde funcionaba la embajada, es propiedad de Venezuela”.



Mientras, grupos de activistas favorables al Gobierno de Nicolás Maduro permanecen en algunas sedes diplomáticas venezolanas en EEUU.



"Estos grupos (de activistas) se han propuesto no solo para acciones como las que se han visto (de protestas), sino incluso legales para proteger las sedes venezolanas y nos están ayudando, es bienvenida su ayuda", dijo Arreaza.



Un puñado de activistas estadounidenses se encuentra en la sede de la embajada venezolana en Washington y en el edificio consular en Nueva York para impedir el ingreso del personal que designó el diputado opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado".



Arreaza dijo que se trata de propiedades de Venezuela y que cualquier ingreso a esas instalaciones de partidarios de Guaidó será considerado una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.



El ministro negó que en su reunión del miércoles con el secretario general de la ONU, António Guterres, hubiera conversado sobre el posible nombramiento de enviados de Guaidó al foro mundial.



"Con el secretario general solo hablamos de cosas factibles, viables, no se habla de cosas que son imposibles que ocurran", dijo Arreaza en respuesta a una pregunta de un periodista sobre ese encuentro.



El ministro dijo que con Guterres habló de un posible diálogo entre el Gobierno y la oposición para destrabar la crisis.



El Gobierno de Maduro sigue dispuesto a un proceso de conversaciones, pero está "esperando que la Casa Blanca le dé permiso a la oposición", dijo Arreaza.



El 5 de enero, el diputado Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, parlamento unicameral en desacato desde 2016.



El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, el diputado se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de poder, pero no bajo el argumento de "usurpación del cargo", como alegó Guaidó.



Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición trató de boicotear, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberla orquestado.



Guaidó fue reconocido de inmediato por EEUU, al que se sumaron unos 50 países.



Desde entonces, Guaidó ha designado representantes en los diferentes países que lo reconocieron, así como ante la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo.



Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros muchos países, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.

